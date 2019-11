Arsene Wenger admitió que el Arsenal intentó llevarse a Leo Messi y Gerard Piqué del Barça para completar el trío de fichajes culé que había iniciado con la compra de Cesc Fábregas.

Tras ver cómo Cesc triunfaba tras llegar de La Masía en 2003 quiso ‘pescar’ a otros dos jóvenes como Messi y Piqué y que la idea era poder alinearles a los tres a la vez en aquel Arsenal que maravillaba con su fútbol de cantera y estrellas en Europa.

“Tratamos de fichar a Messi y Piqué, pero era un movimiento demasiado grande en ese momento”.

Wenger insistió sobre Messi al que volvió a halagar tras su hat trick frente al Celta

“Messi no pudo jugar en la final ante el Arsenal en 2006 porque estaba lesionado, eso fue hace 13 años y ya jugaba regularmente en el primer equipo. Lo que hace este tipo es simplemente increíble”.

También confirmó que estuvieron muy cerca de fichar a Cristiano Ronaldo hace más de una década, pero sin confirmar si fue al mismo tiempo que Messi y si ambos podrían haber jugado juntos en el mismo equipo.

“Eso es una fantasía en el fútbol, me hubiera encantado”.

Cuestionado sobre cómo hubiera sido tener a dos estrellas como ellos en el mismo vestuario y si hubiera sido un problema en una lucha de egos, Wenger fue claro. “He tenido muchas grandes personalidades en mi vida. Si puedes darles lo que quieren, ellos estarán felices”.

No entrenará al Bayer

Desveló que no entrenará al Bayern, ya que sonó como uno de los posibles candidatos al banquillo bávaro. “Estoy fuera de eso. Lo primero es que nunca fui candidato, me han contactado pero no estoy en la terna para entrenarles”.