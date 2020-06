beIN SPORTS anunció hoy su cobertura deportiva de clase mundial que se reanudará el 11 de junio con el regreso de LaLiga Santander, seguida por el regreso de la Superliga de Turquía el 12 de junio. El canal está programado para transmitir exclusivamente el calendario de partidos en vivo en todo el mundo. Todos los canales en beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS XTRA, así como la plataforma digital, beIN SPORTS CONNECT.

🇪🇸 #LaLiga volverá muy pronto y tendremos todos los partidos en beIN SPORTS 💥 #bingebeIN pic.twitter.com/MwoYsD4V4Z — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) June 7, 2020



Las ligas volverán a la acción y concluirán sus temporadas dentro de un calendario condensado que finalizará en julio. El primer partido de LaLiga que se transmitirá en vivo el 11 de junio no podría ser más emocionante, el Derby de Sevilla - Sevilla FC vs. Real Betis - en beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español a las 3:50 p.m. EST / 12:50 p.m. PST. La Superliga de Turquía se reanudará en vivo en beIN SPORTS XTRA, el 12 de junio a las 1:50 p.m. EST / 10:50 a.m. PST con un enfrentamiento entre Göztepe vs Trabzonspor.

En beIN SPORTS en Español, The Express Preview proporcionará comentarios antes del juego, y The Locker Room apoyará la cobertura de recapitulación posterior al juego durante la semana y The Soccer XTRA seguido por The Locker Room los fines de semana. Entre los periodistas de beIN SPORTS en Español que cubren partidos están Pablo Mariño, Ana Cobos, Carmen Boquín, Miguel Serrano, José Bauz, Jaime Macías, Juan Fernando Mora, Diego Pessolano, Oscar Salazar, Fernando Cevallos, Alejandro Figueredo, José Luis Villarreal y Carlos "El Pequeño pez ”Ruiz.

beIN SPORTS se puede encontrar en todo el país a través de Charter, Dish, SlingTV, Verizon Fios, Cox, FuboTV, Liberty, y Fanatiz, entre otros.