El acuerdo entre Real Madrid y Manchester United por Raphael Varane no se iba a cerrar a inicios de esta semana, como se había publicado, pero sí que se espera que pueda como mínimo encarrilarse a lo largo de la próxima. En las últimas horas ha habido progresos muy significativos y el optimismo es notable entre las partes.

Ambos clubes han coincidido en que a ninguno le conviene una partida de ajedrez en la que el Manchester United aproveche su postura ventajosa para apretar al Real Madrid, que al no poder renovar al francés quiere venderle este verano. La relación entre las dos entidades es magnífica y se está avanzando a muy buen ritmo para alcanzar un entendimiento por el campeón del mundo con Francia en 2018, cuya vinculación en Concha Espina termina en 2022.

La oferta realizada a Varane antes de la Eurocopa no tuvo el efecto pretendido por el Real Madrid, que desde entonces confirmó que el defensa saldría en los siguientes meses. El '5' no pidió más dinero y quizá por ello no hubo un segundo intento. Tampoco comunicó de forma oficial que pretendía marcharse, pero en la Casa Blanca eran conscientes de que su deseo es desde hace tiempo disfrutar de una experiencia en la Premier League. Ese es el motivo principal de su decisión y, en este sentido, la propuesta desde Old Trafford es por cinco temporadas, hasta 2026.

El fichaje, aún con importante trabajo por delante, podría concretarse por entre 45 y 55 millones de euros. La cifra ideal para el Real Madrid eran 70, pero pronto vio que esa cantidad, por la crisis del coronavirus y por la situación contractual de Varane, estaba fuera de mercado. Aun así, rechazó la primera oferta británica y está abierto a aceptar por 50-55 millones. En estos montantes se va a mover el asunto.

Mientras, Varane, que dejó la resolución de su caso en manos de las directivas porque uno de sus grandes objetivos es irse como un caballero por respeto a ‘su’ equipo y a Florentino Pérez, permanece tranquilo en Madrid. El viernes se incorporó a la pretemporada con Ancelotti, que está siendo informado al minuto de las negociaciones. El jugador, por falta de rodaje como otros de sus compañeros, no ha viajado a Glasgow para el amistoso de este domingo. Lo más probable es que el hoy tercer capitán, fichado en 2011 por unos 10 millones de euros, ya haya disputado su último encuentro de blanco…