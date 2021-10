EFE

El ex futbolista neerlandés del Real Madrid Rafael Van der Vart acusó al portero belga Thibaut Courtois de "lloriquear" por quejarse de la carga de partidos de los jugadores internacionales e invitó al guardameta del Real Madrid a "devolver la mitad de su sueldo" si quiere más vacaciones.



"Que devuelva la mitad de su sueldo y tendrá derecho a seis meses de vacaciones. Es futbolista, un club le paga mucho por jugar. Claro, las agendas están cargadas, pero las tenemos todos.", dijo Van der Vaart en declaraciones en la televisión pública NOS, en la que es comentarista.

Van der Vaart respondió a Courtois, que afirmó que a la UEFA y a la FIFA solo les importa el dinero tras el partido por el tercer y cuarto puesto de la Nations League.



"Creo que es una tontería(...) El calendario está apretado, pero todos hemos pasado por eso. Son lloriqueos" pic.twitter.com/2okgjfZXZv — BeSoccer (@besoccer_ES) October 12, 2021

El ex internacional de Países Bajos agregó que las palabras de Courtois "son un lloriqueo, más aún de un portero".



Tras perder contra Italia en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones, después de haber caído en la semifinal contra Francia, el portero belga se quejó de la acumulación de partidos y cargó contra la UEFA.



"Jugamos porque, para la UEFA, es dinero extra, es un partido más vendido en la televisión. Está bien, es un buen partido contra Italia, pero cuando escuchas a los jugadores y entrenadores decir que no quieren jugarlo...", dijo Courtois.



"Están contra la Superliga, pero hacen lo mismo. Crean un nuevo trofeo, suman partidos, siempre es así. Pueden enfadarse con los que quieren crear una Superliga, pero ellos lo hacen también", añadió.



El portero se quejó de que el año que viene se disputa un Mundial en noviembre y este año se juega hasta finales de junio.



"¡Nos vamos a lesionar! Ya nadie se preocupa por los jugadores", dijo el guardameta, quien consideró que "tres semanas de vacaciones no son suficientes para que los jugadores jueguen durante 12 meses al más alto nivel".





"Si nunca decimos nada, ¿siempre será lo mismo? ¡No somos robots! Más partidos y menos y menos descanso para nosotros y a nadie le importa", lamentó.



Las declaraciones de Van der Vart ya generaron controversia durante la pasada Eurocopa, cuando el ex futbolista criticó duramente el "horrible" fútbol de la selección española en la fase de grupos y deseó a La Roja como rival de Países Bajos.



La selección neerlandesa, sin embargo, cayó en octavos de final frente a República Checa, mientras que España perdió en la tanda de penaltis de la semifinal frente a Italia, a la postre campeona.



Van der Vaart bromeó entonces diciendo que ya había avisado de que "España era mejor rival para Países Bajos" y dio por cerrada la polémica.