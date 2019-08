EFE

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se quedó con "las cosas positivas" que vio la victoria de su equipo ante el Arsenal (2-1) en el Trofeo Joan Gamper, entre ellas la actuación del uruguayo Luis Suárez, autor del tanto del triunfo, y la de uno de los nuevos fichajes, el holandés Frenkie de Jong.



"Ha habido cosas positivas. A Luis se le ha visto muy enchufado cuando ha salido, y a De Jong, que busca la pelota y quiere manejarla", destacó el técnico del conjunto azulgrana, que puso en el 'debe' del equipo que le faltó "velocidad en la circulación del balón y ritmo, sobre todo en la primera parte".

🏆 El Trofeo Joan Gamper se queda en casa

💙❤ #ForçaBarça pic.twitter.com/upa7v7l1pI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 4, 2019

Sobre el debut de Antoine Griezmann, Valverde explicó que el francés puede jugar "en todas las posiciones de la delantera" y que es una ventaja "que sea tan versátil", porque piensa variar su posición en función de las necesidades del colectivo.



El preparador extremeño también se mostró satisfecho porque, con la ascensión de Moussa Wagué al primera equipo, y el fichaje de Júnior Firpo, por fin tiene dobladas las posiciones de los dos laterales.



"Wagué tiene un perfil muy ofensivo, es fuerte y ataca con mucha profundidad. Del medio campo hacia delante tiene las ideas claras y tiene llegada. Puede ser un buen contrapunto a Nelson (Semedo), un lateral que también es muy potente", razonó.



La incorporación del defensa del Barça B convierte, según confirmó Valverde, a Sergi Roberto de nuevo en centrocampista. "Sergi es un futbolista que desborda líneas con la conducción y eso es lo que nos hace falta", apuntó.



De Júnior, señaló que "es joven pero con experiencia ya en Primera" y que es "diferente a Jordi Alba" y confirmó que Riqui Puig, una de las joyas de la cantera azulgrana, "seguirá teniendo ficha del filial, porque eso es una ventaja".



En cuanto a los retos para la nueva temporada, el entrenador del Barça, confía en poder aspirar de nuevo a todos los títulos "y cuando llegue al momento culminante, en lo que nos hemos equivocado no volver a equivocarnos", apostilló.



Por último, Ernesto Valverde reconoció que la gira por Estados Unidos que inicia el equipo este lunes no es la mejor manera de preparar el inicio de Liga.



"No voy a negar que la gira es importante para el club, pero hay jugadores que vienen sin entrenar. Los viajes y los entrenamientos son complicados y vamos a ver cómo lo solventamos, pero no será fácil", concluyó.