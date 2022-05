EFE

La selección de Uruguay no jugará contra el combinado absoluto de Jamaica en el Estadio Centenario el 11 de junio, como estaba previsto, para el adiós de la Celeste ante su público previo al Mundial de Catar 2022, confirmaron a EFE fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



La selección caribeña podría ser sustituida por la sub 23 o algún otro combinado nacional, como Irán, informó la misma fuente, que no ofreció más detalles sobre el caso.



El partido contra Jamaica en Montevideo era el tercero de los amistosos que la selección dirigida por Diego Alonso tenía programados en junio dentro de su preparación para la cita catarí.



Uruguay jugará su primer encuentro el jueves 2 en Arizona (Estados Unidos) ante el equipo de México, dirigido por el argentino Gerardo 'Tata' Martino, y el domingo 5 se enfrentará en Kansas City (Estados Unidos) a la selección local, ambos rivales también mundialistas.



Precisamente este miércoles Alonso dio la lista de 26 convocados para estos partidos de preparación, entre los que no se encuentran Luis Suárez ni Rodrigo Bentancur por cuestiones sanitarias.



Para el Mundial que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre la selección de Uruguay fue emparejada en el Grupo H con las de Portugal, Ghana y Corea del Sur.