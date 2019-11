Siguen lloviéndole las críticas a Philippe Coutinho en el Bayern de Múnich. El brasileño no termina de sacar la magia que mostró en el Liverpool y ahora ha visto como Dietmar Hamman, estrella bávara de los 90' ha sido muy duro con él.



"Aún no lo hemos visto. No se ha presentado, lo que justificaría un traspaso de 100 millones de euros, pero, por el momento, ni siquiera vale la mitad"



El exfutbolista alemán, quien vistió la camiseta del Bayern durante cinco temporadas, las que van desde 1993 a 1998, hizo estas declaraciones a la web de noticias t-online.



Coutinho fue cedido por el Barcelona la temporada pasada por una cifra cercana a los 9 millones dejando una opción de compra de 120 kilos, algo que parece que no estará dispuesto a ejecutar el conjunto alemán.



Hamman va más allá y asegura que "en Liverpool construyeron un equipo alrededor de Coutinho y por eso funcionó"