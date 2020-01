EFE

Un año después de que la avioneta en la que el futbolista argentino Emiliano Sala se hundiese en el Canal de La Mancha, el recuerdo del jugador argentino permanece vivo en los clubes FC Nantes y Cardiff City, que le rendirán sendos homenajes en el primer aniversario de su muerte mientras, por otro lado, dirimen en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sus diferencias por el dinero del traspaso del delantero.



El FC Nantes desvelará este, coincidiendo con la fecha de su muerte, una camiseta albiceleste dedicada al que fue su máximo goleador durante tres temporadas.



El equipo francés vestirá esa equipación en su partido de liga del próximo domingo ante el Girondins de Burdeos, precisamente el club con el que Sala dio el salto a Europa. El dinero recaudado con la venta de esa camiseta se destinará a los clubes argentinos en los que se formó el jugador.





"Emiliano fue un futbolista de talento, caluroso y humano. Todos le echamos de menos", señala la página del FC Nantes, que anuncia que durante el calentamiento de los equipos habrá una lona sobre el círculo central del campo con el retrato de Sala. Los videomarcadores exhibirán fotografías y vídeos de sus cuatro temporadas en el club.



Los espectadores recibirán una revista con distintos testimonios de excompañeros y exentrenadores y en las gradas se desplegará un tifo gigante como homenaje al jugador.



Emiliano Sala, que destacó en el Nantes FC entre 2015 y 2018, firmó en enero de 2019 un contrato con el Cardiff City, tras manejar variadas y suculentas ofertas. El traspaso le costó a su nuevo club 17 millones de euros, una cifra hasta entonces desconocida en el equipo galés.



El 21 de enero Sala, de 28 años, viajó de Cardiff a Nantes para despedirse de los que habían sido sus compañeros y esa misma noche emprendió el viaje de vuelta a las islas en una avioneta privada, una Piper PA-46 Malibú pilotada por David Ibbotson.



El rastro de la nave se perdió en el Canal de la Mancha. La alarma fue inmediata, aunque los operativos de rescate franceses y británicos abrieron en principio una puerta a la esperanza al apuntar la posibilidad de que el avión hubiera aterrizado o amerizado en un lugar desconocido.



El día 30 de enero se hallaron en una playa normanda los primeros restos de la avioneta. El 3 de febrero la nave fue localizada en el fondo del mar. Y el día 7 se recuperó un cuerpo que resultó ser el de Emiliano Sala. El del piloto, de 59 años, no apareció nunca.



No había pasado ni una semana de luto cuando el Nantes y el Cardiff comenzaron a mostrar sus diferencias sobre el traspaso del jugador fallecido. El club galés dijo que pagaría el fichaje si estaba "obligado contractualmente". Pero si había "alguna anomalía" defendería sus "intereses", expresó el presidente, Mehmet Dalman.



El Nantes reclamó el primer pago acordado y pidió el respaldo de la FIFA, que el 27 de febrero abrió una investigación. Según el Cardiff City, el contrato que había firmado con el argentino no era legalmente vinculante porque la Premier League aún no lo había validado.



El 26 de abril la tragedia sumó un nuevo capítulo con la muerte por infarto del padre de Sala, Horacio, en Progreso (Argentina).



El 30 de septiembre la FIFA dictaminó que el Cardiff debía pagar al Nantes los 6 millones de euros correspondientes al primer plazo del traspaso del delantero. En su decisión tuvo en cuenta las "circunstancias únicas y específicas de esta trágica situación". El club galés no quedó satisfecho y apeló al TAS.



La solución definitiva del caso se demorará aún varios meses, puesto que el Tribunal de Arbitraje, al anunciar que aceptaba el caso, precisó también que no habría sentencia antes del mes de junio. En algún momento antes de ese plazo celebrará una audiencia con las partes implicadas.



El Cardiff aspira con su recurso a no pagar cantidad alguna por un jugador del que ya no podrá disfrutar. Pero lo cortés no quita lo valiente: el club ha animado a sus socios y seguidores a reunirse este martes y recordar a Sala en torno a la estatua de Fred Keenor, en las inmediaciones de su estadio, para recordarle en el primer aniversario de su muerte.



En la catedral de St David habrá un servicio religioso en memoria de Sala y de Ibbotson, al que acudirán miembros del club.



Mientras, coincidiendo con el aniversario, se ha publicado en el Reino Unido el libro "El asesinato de Emiliano Salas", escrito por el periodista Harry Harris, que extiende una sombra de sospecha sobre el papel del Nantes en el accidente mortal. Según el autor, los tribunales pronto dictaminarán si hay base para sustentar estas dudas.