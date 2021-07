GOAL - Francisco Rico

La UEFA ha anunciado que Pedri González ha sido elegido como el mejor jugador joven de la Eurocopa 2021. El canario tuvo un papel destacado en el torneo en el que llegó a semifinales con la Selección de España y jugó prácticamente todos los minutos a las órdenes de Luis Enrique Martínez.

El canario del Barcelona ha sido elegido para este galardón por un comité de expertos de la UEFA que forman ex jugadores y entrenadores y entre los que se encuentran: Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk y Willi Ruttensteiner.

Este mismo comité de expertos ha elegido a Gianluigi Donnarumma como el mejor jugador de la Eurocopa. El premio a mejor jugador joven se entrega a futbolistas menores de 23 años que hayan tenido un gran impacto en el torneo tanto a nivel individual como colectivo y cuyo comportamiento a nivel de fair play también haya sido destacable y se empezó a conceder en la edición de 2016 cuando el elegido fue Renato Sanches.

🗣️ Luis Enrique: "What Pedri has done in this tournament, at 18, no one has done. Not even Andrés Iniesta did that; it's incredible, unique."



UEFA's team of Technical Observers have named Pedri as their Young Player of the Tournament 🇪🇸👏#EURO2020 | #ESP pic.twitter.com/NDwfFoXt2O