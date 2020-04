EFE

La UEFA confirmó el aplazamiento sin fecha de todos los partidos de selecciones nacionales que debían jugarse en junio tras la reunión convocada este miércoles con sus 55 federaciones, que cederán a las ligas esa ventana internacional para que se puedan completar las competiciones ligueras.



Este aplazamiento, decidido por su Comité Ejecutivo, incluye los partidos de las eliminatorias de clasificación para la Eurocopa 2020 y para el Europeo femenino del 2021, según indicó la UEFA en un comunicado, en el que asegura que "todos los demás partidos de competición UEFA, incluyendo los amistosos internacionales, han sido aplazados hasta nuevo aviso".



Aunque se presentaron varios opciones para las competiciones de clubes de la UEFA, interrumpidas desde mediados de marzo, no se tomó decisión alguna ante la incertidumbre sobre cuándo se podrá volver a jugar, según pudo confirmar EFE.





Sus finales estaban previstas para el 30 de mayo en Estambul la primera y tres días antes, el 27, en Gdansk (Polonia) la segunda. Tampoco se descarta para su resolución el formato de final a cuatro. No obstante, no hay nada definido.



También está en el aire la final de la "Champions" femenina que iba a ser el 24 de mayo en Viena.



Tras el aplazamiento de la Eurocopa a 2022 cabría la posibilidad de reanudar la temporada a finales de junio o comienzos de julio, lo que podría prolongarla hasta agosto, planteamiento condicionado a la situación sanitaria de cada país ante la pandemia del coronavirus, según federaciones participantes.



En cuanto a las competiciones de categorías inferiores, el Ejecutivo ha resuelto cancelar las fases finales del Europeo sub'17 masculino, previsto para mayo, y del Europeo femenino sub'19, fijado para julio.



La fase final del Europeo femenino sub'17, que es clasificatorio para el Mundial de la categoría, que se iba a jugar en mayo, queda aplazada hasta nuevo aviso, lo mismo que la del Europeo sub'19 masculino, que da acceso también a la cita universal de la categoría, que se iba a disputar en julio.



La fase final de la Liga de Campeones de fútbol sala también está aplazada hasta nuevo aviso.



Añade la UEFA que las fechas de todas las competiciones de clubes de la UEFA 2020-21 quedan también aplazadas hasta nuevas indicaciones y establecerá nuevos plazos a su debido tiempo en particular lo que respecta al proceso de admisión e inscripción de jugadores.



Aquí están incluidos el Campeonato de Europa femenino y el Europeo sub-21 que iban a celebrarse el año que viene.



El primero estaba programado del 11 de julio al 1 de agosto de 2021 en Inglaterra y el segundo del 13 al 27 de junio también de 2021 en Hungría y Eslovenia.



Respecto a la licencia de clubes y asuntos financieros de juego limpio, el ejecutivo de la UEFA reitera su absoluto compromiso con la concesión de las mismas a los equipos y convino en que las actuales circunstancias excepcionales precisan "intervenciones específicas" para facilitar la labor de las asociaciones y los conjuntos miembros.



Así, respalda la propuesta de dar a las asociaciones más tiempo para completar el proceso de concesión de licencias a los clubes hasta que se haya redefinido el proceso de admisión para las competiciones de la próxima temporada.



Por la actual incertidumbre, la UEFA añade que el Ejecutivo también "decidió suspender las disposiciones sobre licencias de clubes relacionadas con la preparación y evaluación de la futura información financiera de los clubes", que se aplicará "exclusivamente a la participación en las competiciones de clubes de la UEFA de 2020/21".



La UEFA citó este miércoles a los secretarios generales de sus 55 federaciones para analizar la situación generada por la pandemia del coronavirus y tras la recomendaciones de los grupos de trabajo creados el pasado día 17. En representación de la Federación Española participaron Andreu Camps, secretario general, y Jorge Mowinckel Secretario de Organización Estratégica y Relaciones Internacionales de la RFEF.