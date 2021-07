¡Final del partido! México 🇲🇽 y Trinidad y Tobago 🇹🇹 igualaron 0-0 en el partido inaugural de la Fase de Grupos de la #CopaOro21 🏆



FINAL! Trinidad y Tobago 🇹🇹 and Mexico 🇲🇽 equalize 0-0 in the opening match of the #GoldCup21 🏆#EstoEsNuestro #ThisIsOurs pic.twitter.com/axiftPH6Iv