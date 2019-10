GOAL/EFE

Marc-André Ter Stegen ha dejado claro que no tiene problemas personales con Manuel Neuer a pesar de que ambos pelean por ser titulares en la selección de Alemania. "No hay discusiones, ni disputas ni ningún momento en el que nos digamos unos a otros: '¡Ahora tenemos que hablar!' Hablamos todos los días y tenemos una relación buena y profesional", explicó en rueda de prensa.

No obstante, Ter Stegen no oculta que Neuer tiene ventaja para ser el portero titular en la próxima Euro 2020 pero trabajará para que Joachim Low no lo tenga fácil a la hora de tomar la decisión en el torneo.

"Tiene una ventaja, tengo que rendir de la mejor manera posible, demostrarme a mí mismo y que tomar esa decisión sea lo más difícil posible. Daré todo para convertirme en titular. Ese es mi objetivo personal. Pero eso no está relacionado con otras personas. El gran objetivo a nivel general es un torneo exitoso para el equipo", comentó.

📝 @mterstegen1: "Es un gran partido del que todos tenemos ganas. Hubiese sido bonito jugar contra Leo Messi, aunque a veces también está bien si no es así 😉" .#DieMannschaft #GERARG — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) October 8, 2019

Por otra parte, Ter Stegen lamentó no coincidir con su compañero en el Barcelona, Lionel Messi, en el amistoso contra Argentina, aunque admitió que su ausencia también será "algo bueno" para él.

"Habría sido bonito poder enfrentarnos ahí. Aunque tal vez también es bueno que no esté", ironizó ter Stegen, preguntado por la ausencia de Messi, quien sigue suspendido por la Conmebol por unas polémicas declaraciones.

Ter Stegen advirtió, sin embargo, que la Albiceleste es una "selección peligrosa, también sin Leo" e insistió en que todo el conjunto alemán iba a tratar de mostrar "lo mejor de sí mismo" ante ese amistoso.