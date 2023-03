EFE

El italo-alemán Domenco Tedesco anunció su primera lista de jugadores convocados con Bélgica, en la que figura Thibaut Courtois y Yannick Carrasco, pero no Axel Witsel.



"La puerta no está cerrada. Es el principal mensaje que quería transmitirle. Queríamos ver caras nuevas, ver cuál era el potencial. Pero en junio la puerta estará abierta de nuevo", comentó en rueda de prensa el técnico, que adujo que el centrocampista tiene poco ritmo de juego.



Tedesco explicó que se vio con Witsel en Madrid recientemente y que ayer le llamó para "intentar explicarle" su decisión.



"No tiene que demostrar nada (...). Las cualidades están ahí y es obvio. Su carácter también. En la Federación todos hablan muy bien de él. Ha sido una elección para ver nuevas caras", insistió el técnico, quien reconoció que "si jugara un poco más, habría ayudado" dijo sobre el futbolista de 34 años.



El futbolista, dijo Tedesco, agradeció haberse enterado de primera mano y no a través de la prensa.



El nuevo técnico contará con el grueso de los futbolistas de peso en la selección en los últimos años, como el centrocampista Kevin de Bruyne o el delantero Romelu Lukaku, para su debut al frente de los Diablos Rojos medirse contra Suecia el 24 de marzo en el marco de la clasificación para la Eurocopa 2024 y contra Alemania en un duelo amistoso el día 28.



Pero el sustituto del español Roberto Martínez, que tras más de seis años al frente del equipo terminó su contrato con Bélgica tras el fiasco del Mundial de Catar, donde los Diablos Rojos no superaron la fase de grupos, contará también con nuevos futbolistas en la lista de 20 jugadores de campo y 4 porteros.



Convocó por primera vez al centrocampista del Southampton Romeo Lavia, de 19 años, y recuperó para la selección al centrocampista del Herta Berlín Dodi Lukebakio, de 25 años, al zaguero del Nothinham Forest Orel Mangala, de 24 años, y al defensa del Wolsburgo Sebastiaan Bornauw, de 23 años.



"No hemos mirado la edad de los jugadores" ni hemos dado "ninguna prioridad" a los jóvenes, sino "al rendimiento, al ritmo", explicó.



El exentrenador del Leipzig, del Spartak de Moscú y del Schalke convocó a 9 jugadores de la Premier League inglesa, 4 de la Bundesliga alemana, 4 de la Ligue Une francesa, 3 del Calcio italiano, 2 de La Liga española y 2 del campeonato belga.



Antes del anuncio de la convocatoria se sabía que Tedesco no podría contar con el delantero Michy Batshuayi (Fenerbache) y con el centrocampista Youri Tielemans (Leicester City), lesionados.



"Tielemans sería parte del equipo si no estuviera lesionado", explicó Tedesco, quien explicó que Batshuayi y Dries Mertens, delantero del Galatasaray que tampoco ha entrado en la convocatoria, no tienen ritmo de juego porque la competición en su país fue temporalmente suspendida por los terremotos registrados en Turquía.



Otra de las ausencias es la del guardameta del Brujas Simon Mignolet, eterno suplente de Courtois que esta semana anunció su retirada de la selección nacional, a los 35 años.



Mignolet ha seguido los pasos del delantero del Real Madrid Eden Hazard (32) y de Toby Alderweireld (34), quienes anunciaron que se apartaban de los Diablos Rojos tras el Mundial.