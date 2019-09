EFE

La goleada que sufrió esta noche la selección de Estados Unidos, que perdió de local por 0-3 frente a la de México, dejó "feliz" al máximo responsable técnico del combinado de las Barras y las Estrellas, Gregg Berhalter, al compararlo con a derrota anterior de 0-1 que sufrieron en la final de la pasada edición de la Copa Oro 2019.



Berhalter, que hizo debutar con la selección a tres jóvenes valores --Sergiño Dest, Miles Robinson y Joshua Sargent--, destacó que a pesar del marcador adverso el partido había tenido aspectos positivos.



"Desde mi perspectiva, estoy más feliz con este partido que la final de la Copa Oro", comentó Berhalter en la conferencia de prensa posterior al encuentro que se disputó en el MetLife Stadium ante 47.960 espectadores. "En la final de la Copa Oro, sentí que todo lo que hicimos fue tener el balón mucho tiempo. Esa fue nuestra única solución. Ahora, al menos, estamos tratando de jugar de la manera que imaginamos".



Berhalter insistió que se trataba de todo un proceso de formación y aprendizaje, sin que los resultados en los partidos amistosos tengan valor como tal.



"El mensaje para el grupo es usar esto como una oportunidad para seguir creciendo", analizó Berhalter. "Se trata de que tenemos que formar un nuevo grupo y todo esto es aprendizaje".



El partido fue el primero de dos fechas FIFA que Estados Unidos tiene programados ante que de comienzo la Liga de las Naciones de la CONCACAF el próximo mes y el martes se enfrentará a la selección de Uruguay en el Busch Stadium de San Luis.



"Para mí, es un gran ejemplo para los muchachos seguir trabajando, seguir presionando, seguir progresando", subrayó Berhalter. "Al menos hoy, vi jugadores que querían seguir intentándolo.



Sin embargo, admitió que habían cometido errores que al final les costaron el partido y eso no era positivo.



"Cometimos algunos errores, pero no fueron en un momento crítico. Era un momento para seguir adelante, seguir aprendiendo de qué se trata el grupo. Para mí, fue un ejercicio valioso".



El defensa Dest, de 18 años, nacido en Holanda, tuvo un debut prometedor para el equipo de Estados Unidos. Hizo un tiro desde fuera del área en el minuto 14 que fue salvado por el arquero de México Jonathan Orozco, pero fue el culpable del primer gol al dejar de marcar al delantero centro Chicharito, quien fue el que lo consiguió, el número 52 con México.



Dest, que juega para el club holandés Ajax, formó parte de una alineación inicial que promedió 24 años, 150 días, la más joven de Estados Unidos este año.



"Estoy muy orgulloso de su labor", subrayó Berhalter sobre el juego de Dest. "¿Cometió algunos errores? Por supuesto. Pero no puedo estar más orgulloso de un tipo que sale y prueba cosas".



Erick Gutiérrez duplicó la ventaja gracias a un horrendo pase del portero estadounidense Zack Steffan directamente a Héctor Herrera, quien pasó a Gutiérrez.



Estados Unidos pudo haber puesto el 1-2 en el marcador al minuto 80 cuando el hispano de origen peruano Alfredo Morales disparó desde dentro del área y el balón pegó el poste derecho, pero los mexicanos aprovecharon que los estadounidenses estaban adelantado y en el contraataque consiguieron el tercer gol.



El marcador de 0-3 se convirtió en la peor derrota de Estados Unidos contra su eterno rival regional de la Concacaf que en el 2009 durante la Copa Oro del 2009 perdieron por otra goleada de 5-0.



"No son más que estadísticas, los jugadores lo saben, ahora debemos mantenernos más ilusionados que nunca y seguir trabajando de cara al próximo partido", sentenció Berhalter.