EFE

El talentoso futbolista mexicano del Oporto Jesús "Tecatito" Corona fue galardonado este viernes como el "Mejor Jugador" de la Liga NOS de Portugal en la temporada 2019-2020, un premio que ha sido otorgado tras la votación de los entrenadores y de los capitanes de todos los equipos de la primera división lusa.



Es un jugador de banda y en la temporada actual ha demostrado que sobresale tanto por su capacidad defensiva -en algunos partidos ocupó la demarcación de lateral derecho- como por su habilidad para desbordar por banda y ser clave en los metros finales del ataque "portista".



Ambidiestro que marca con las dos piernas y con capacidad de disparo desde fuera del área, Jesús Corona, de 27 años, se mete a la afición de los "dragones" en el bolsillo cuando deslumbra con sus "dribles" en la derecha.



Su juego de piernas es rapidísimo, su gran valía, y sus bicicletas apenas dejan intuir al defensor si se irá por dentro o por fuera, lo que aumenta aún más su capacidad de regate.







Y ahí está su máxima vistosidad, ya que a Corona le gusta desbordar pegado a la línea de banda, llegar hasta el fondo y centrar o ponerla rasa atrás.



Jesús Manuel Corona Ruíz (Hermosillo, México, 6 de enero de 1993) se formó en el conjunto mexicano del Monterrey y dio el salto a Europa en el verano de 2013, cuando fue fichado por el Twente holandés.



La primera campaña no fue muy buena, ya que no gozó de demasiados minutos sobre el terreno de juego.



Explotó en su segunda temporada y entonces tenía como aliado a su entrenador, Alfred Schreuder, que acaba de llegar al convulso FC Barcelona como segundo de Ronald Koeman.



Alfred Schreuder comparaba al mexicano con el holandés Arjen Robben y por eso, cuando fue segundo del Ajax entre 2017 y 2019, el conjunto de Amsterdam tanteó la posibilidad de fichar al mexicano, que en el verano de 2015 ya estaba en el Oporto.







Fue esa temporada, la 2015-2016, cuando Jesús "Tecatito" Corona "enamoró" con su juego al técnico español Julen Lopetegui.



El pasado mes de mayo, durante un programa para una televisión de México, el actual entrenador del Sevilla dijo de Corona que es una de sus "debilidades": "Es un extraordinario jugador, tiene mucho talento, una capacidad de control de juego y situaciones ofensivas muy alta, una velocidad importante".



E, incluso, manifestó que lo ficharía "con los ojos cerrados", de ahí que haya sonado como uno de los posibles refuerzos del Sevilla, reciente ganador de la Europa League, para la próxima temporada.



Consciente de su talento y de su revalorización a lo largo de la última campaña, el Oporto no lo quiere vender, ya que tiene contrato con los dragones hasta 2022, salvo que algún club desembolse su cláusula de rescisión de 50 millones de euros.



Con la selección de México debutó el 12 de noviembre de 2014 y acumula un total de 42 partidos y 7 goles. Además, fue convocado para la Copa América 2015 y para el Mundial de Rusia 2018.



Esta campaña ha sido la más completa de su carrera, titular en todos los partidos de Liga con el Oporto y sólo se perdió uno por acumulación de tarjetas.



Además, se ha erigido en el rey de las asistencias, con 21 pases de gol en las diferentes competiciones con el Oporto.



Tras ganar la Liga de Portugal, Jesús Corona tendrá por delante el reto de despuntar en el prestigioso escaparate de la Liga de Campeones en la temporada 2020-2021.