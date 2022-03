EFE

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dijo que tiene constancia de que algunos clubes, encabezados por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "están trabajando en otro proyecto" de Superliga, en este caso "continental, que va contra la UEFA y la Liga inglesa".



Tebas, que acudió a la presentación de la cuarta edición de la Liga Genuine Santander, el campeonato de fútbol para personas con discapacidad intelectual, habló sobre las informaciones que tiene de que se pueda estar diseñando otro proyecto similar a la Superliga por algunos de los grandes clubes del mundo.

"Como siempre digo, Florentino nunca pierde, siempre está con algo. Lo de la Superliga es un concepto que empezó hace muchos años con los grandes clubes y sobre todo Florentino, más que el Real Madrid, en el que los grandes creen que tienen que dominar y mandar en todo como los ingresos o el reparto", dijo Tebas.



"Ese concepto sigue existiendo y ellos dan mucha importancia a lo que diga la Unión Europea, pero yo no creo que tenga tanta importancia porque los gobiernos de Europa ya se han posicionado y los tribunales lo que hacen es aplicar las normas que aprueba la Unión Europea, que tiene muy claro que no quiere proyectos de Superliga", señaló.



"Me consta que están trabajando en otro proyecto porque aquel que hicieron ya fracasó a nivel de competición y ya saben que los ingleses no van a estar. Este otro proyecto nuevamente será un fracaso. Es un proyecto más continental sin los equipos ingleses y que ya no sólo va contra la UEFA, sino contra la Premier", confesó.