EFE

Talleres obtuvo este martes su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia tras empatar sin goles en el Estadio Nacional de Lima con Sporting Cristal en la quinta y penúltima jornada del Grupo H.



Flamengo anticipó su clasificación al sumar 13 puntos en tanto que Talleres se afianzó como segundo al completar 8, el doble de los conseguidos por Universidad Católica, en tanto que la formación peruana acumula 2.



Sporting Cristal, que aún no ha ganado en la fase de grupos, tendrá que luchar en la última jornada por terminar en el tercer puesto, que da un pase a los octavos de final del otro torneo insignia de la Conmebol, la Copa Sudamericana.



Talleres sufrió en Lima en un partido sin gol, pero la derrota de su rival, Universidad Católica de Chile por goleada ante Flamengo le garantizó terminar en el segundo puesto del grupo.



Durante la primera parte, el equipo local comenzó con un ataque más intenso, y pese a que los argentinos parecieron despertar, los celestes dominaron los 45 minutos, aunque no consiguieron anotar ningún tanto.



Destacó la actuación del arquero argentino, Guido Herrera, que consiguió que los peruanos no se adelantaran en el marcador al parar el esférico en tres ocasiones.



El rol del número 17 del Sporting, el mediocampista Christofer Gonzáles, fue clave, provocando ocasiones de peligro que no fue capaz de materializar en un gol.



Cuando el árbitro marcó el final del primer tiempo, en el túnel de camino a los vestuarios se desató una trifulca entre jugadores de ambos equipos.



La tensión vivida en los vestidores se trasladó al campo, cuando el delantero uruguayo Michael Santos, que juega para el conjunto argentino, recibió su segunda tarjeta amarilla por golpear con el codo al peruano Gianfranco Chávez, y por tanto fue expulsado del encuentro.



Aún con un hombre menos, el Sporting Cristal no fue capaz de concretar ninguna de las oportunidades de gol que protagonizó, en parte por la gran actuación del portero argentino, que siguió siendo una muralla para los disparos peruanos.



Los visitantes sufrieron los últimos minutos, pero con una defensa sólida y con unos ataques que no acabaron en gol por parte de Cristal, respiraron tranquilos al final del partido con el ansiado empate que les daba la clasificación.



Así, el equipo peruano, que ya estaba fuera de la Copa Libertadores, tendrá que luchar en el Maracaná para poder adelantar al equipo chileno Universidad Católica y poder jugar en la Sudamericana.