La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido la ejecución de la pena de seis meses de prisión impuesta al futbolista francés del Bayern de Múnich Lucas Hernández por quebrantamiento de una condena relacionada con violencia machista.



Así lo acuerda la Audiencia en un auto en el que estima el recurso de Lucas Hernández contra el mandamiento de ingreso en prisión por el quebrantamiento de la condena y le impone la condición para suspender la ejecución de la pena que no cometa un nuevo delito en un periodo de cuatro años y que pague una multa de 96.000 euros.



La Sala advierte de que el incumplimiento de estos deberes podrá motivar la ejecución de la pena impuesta.

En su resolución, los magistrados justifican la estimación del recurso del futbolista en "sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y cumplimiento de las medidas que fueren impuestas".



Añaden que, "examinada su hoja histórico penal, si bien hay una condena por delito de lesiones de 2018 es referida a hechos de 2015 y desde la comisión del delito de quebrantamiento de 13 de junio de 2017 no consta la comisión de ningún nuevo hecho delictivo, lo que puede valorarse para considerar que en la actualidad no es necesario esperar a la ejecución de la pena para evitar que delinca".



Además, la Audiencia estima que "no se puede obviar que la persona a la que no podía acercarse consintió dicho acercamiento".





El que fuera jugador del Atlético de Madrid se presentó el pasado día 18 en el Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid, que le dio un plazo de diez días para ingresar en prisión pero estaba pendiente que la Audiencia resolviera su recurso.



Lucas Hernández fue condenado a seis meses de prisión por quebrantar la orden de alejamiento sobre su pareja sentimental con la que se fue de luna de miel a pesar de que ambos tenían sendas medidas de distanciamiento sobre el otro por una condena previa por delitos de maltrato en el ámbito familiar.



El futbolista solicitó la suspensión de la pena de cárcel pero inicialmente el citado Juzgado de lo Penal se la denegó porque tiene dos sentencias condenatorias por lesiones en el ámbito de la violencia de género, dictadas por un Juzgado de Madrid y otro de Móstoles (Madrid).