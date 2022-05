EFE

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró que no han "asegurado nada", tras la victoria de su equipo en el derbi contra el Real Madrid que les pone con seis puntos de ventaja sobre su perseguidor, el Betis, en su objetivo de clasificar a la Champions League.

"No tenemos asegurado nada, quedan tres partidos, nueve puntos son muchísimos, tenemos tres rivales muy complejos, el Elche en su casa, el Sevilla, la Real Sociedad, y el fútbol nos enseña que no podemos desviarnos de repetir en Elche el partido que hicimos hoy, por las formas la agresividad, la intención de jugar más tiempo en campo rival", destacó Simeone en rueda de prensa.



El entrenador argentino lamentó que en el primer tiempo tuvieron "dos ocasiones importantes que no pudimos resolver" y en el segundo "se acrecentó esa situación" con "tres, cuatro, incluso cinco ocasiones" en un partido que no pudieron cerrar "por la falta de contundencia".



"Tenemos que seguir mejorando en esa parcela, porque las situaciones de gol se generan como se las generó Carrasco, Cunha, Griezmann que no estamos acostumbrados a verlo no estar bien de cara a gol, pero cuando un equipo crea tantas situaciones de gol como en el segundo tiempo es que las cosas se están haciendo bien", valoró.



El que sí acertó fue Carrasco al ejecutar el penalti de la primera mitad, aunque en la segunda estrelló un balón al poste que habría podido ser el 2-0.



"Yannick es importantísimo para nosotros, sobre todo cuando está en el ritmo de juego tanto ofensivo como defensivo como hoy, con un gran trabajo, nuevamente comando la responsabilidad de patear un partido importante, como contra el Espanyol, definitorio, que nos ponía en ventaja. Todo eso habla de su responsabilidad, lo necesitamos de esta manera y ojalá pueda mantener esta regularidad que es importante para todos, elogió al extremo belga.



Simeone destacó cómo su equipo enfrentó el derbi. "Buscamos una presión alta, un partido de intensidad para recuperar pelotas en campo rival y generarle intranquilidad, incomodidad, a un equipo que nos tiene acostumbrados a jugar muy bien posicionado, con una buena salida de pelota, que siempre logran darle vuelta a los partidos al final. Desgraciadamente llegamos al final apretados pero pudimos sostener a un rival que siempre estos partidos los acaba hasta ganando", añadió.



El entrenador del Atlético insistió en que la clasificación a la próxima Liga de Campeones todavía non es segura, porque el fútbol es "muy complejo", e hizo autocrítica de su temporada elogiando a la afición rojiblanca.



"Necesitamos poder finalizar esta temporada de la mejor manera, tenemos una afición que es increíble en una temporada irregular como hemos hecho en esta Liga, siempre ha estado con nosotros. Hoy en la previa era emocionante ver a nuestra gente, y tenemos una responsabilidad y una obligación con el equipo, con el club y con nuestra gente para mantener el nivel hasta el final", resaltó.



Al final del encuentro saludó al entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, algo que no siempre es habitual, porque Simeone suele marcharse al vestuario rápidamente, aunque recordó que sí lo ha hecho con otros rivales, como José Bordalás o Marcelino García Toral.



"Para Ancelotti admiración, es un entrenador extraordinario, ganó en cinco campeonatos diferentes, todas las ligas que se pueden ganar, más admiración para una personalidad como la que él tiene que se maneja igual cuando le toca ganar que cuando le toca perder, eso hace tener admiración sobre Ancelotti", elogió a su oponente.