EFE

El sueño de Inglaterra de conquistar la primera Eurocopa de su historia y poner fin a 55 años de sequía de títulos choca este sábado en el estadio Olímpico de Roma con la selección de Ucrania, que entrenada por Andriy Shevchenko vuelve a disputar un cuarto de final de un gran torneo internacional quince años después de la última vez.

Por primera vez en esta Eurocopa Inglaterra jugará lejos de Wembley. Lo hará en Roma sin poder contar con el apoyo en las gradas de sus aficionados, pues la UEFA y las reglas italianas anticoronavirus han prohibido su acceso al estadio Olímpico para limitar el riesgo de contagio, ante el importante crecimiento de casos de variante delta del COVID en el Reino Unido.



Todos los turistas ingleses que lleguen a Italia en estas horas deberán respetar cinco días de cuarentena obligatoria e, incluso si contaran con una entrada para el estadio, las autoridades les impedirán acceder al estadio.



Pero a nivel deportivo Inglaterra ya ha empezado a creérselo. Las dudas de la fase de grupos, donde el ataque estaba congestionado y se tachaba a la selección de rácana y de conservadora, han desaparecido. No porque las sensaciones sean distintas, sino porque la victoria contra Alemania ha hecho olvidar todo eso.



Por fin derrotó Inglaterra a los germanos en un gran torneo internacional y por fin vuelven a verse con posibilidades de levantar un título, 55 años después. No es que Ucrania sea un regalo, pero sí es de los rivales más fáciles para los de Gareth Southgate, que miran sin envidia cómo España, Bélgica e Italia marchan por la otra parte del cuadro.



Sin un gol encajado en cuatro encuentros, la fiabilidad atrás de Jordan Pickford y los suyos es uno de los grandes valores de los 'Tres Leones'. No solo el arquero del Everton está a un nivel excepcional para sus estándares, es que Southgate ha encontrado el equilibrio entre la defensa de cuatro y la de cinco. Contra Ucrania, un equipo que se les encerrará, volverá a recurrir a la línea de cuadro, dejando la de cinco para partidos clave como el de Alemania.



Y aquí estará el problema de los ingleses, desbaratar una defensa en estático, lo que más quebraderos de cabeza les ha dado, como demostró el hecho de que solo hicieran dos tantos en la fase de grupos.



A su favor juega que Harry Kane al final ha descorchado su visión de cara a puerta. El tanto ante Alemania le riega de confianza de cara a los momentos cuanto más falta hará su contribución, al tiempo que Raheem Sterling afina su mirada hacia el MVP del torneo con tres de los cuatro goles de Inglaterra.



El equipo de Southgate se enfrentará con una Ucrania que vio cambiar por completo su Eurocopa en el espacio de una tarde. A un paso de ser eliminada como peor tercera, logró entrar en la fase de eliminación directa "gracias" a España, que aplastó 5-0 a Eslovaquia y le eliminó del torneo.



Entrenada por Andry Shevchenko, que estaba en el campo la última vez que Ucrania llegó tan lejos en un gran torneo internacional, cuando cayó 0-3 ante Alemania en el Mundial de 2006, la selección ucraniana cuenta con técnica, fuerza física y la serenidad de no tener nada que perder.



Jugadores como Ruslan Malinovsky, media punta del Atalanta, Andriy Yarmolenko, extremo del West Ham que por fin está dando muestra de su enorme potencial, o el delantero centro Roman Yaremchuk, del Gent, son capaces de hacer daño arriba.



Ucrania llega a la cita del Olímpico tras eliminar a Suecia con un gol en el último minuto de la prórroga firmado por Artem Dovbyk, pero en cuartos de final no podrá contar con Artem Besedin, quien sufrió una fractura de fémur y una lesión de ligamentos por una dura falta sufrida por Marcus Danielson.