La Selección de España vuelve a ilusionarse de cara a la Eurocopa 2021. La Roja afronta con un año de retraso el torneo después de que se suspendiera por el coronavirus y con el aliciente de jugar al menos la fase de grupos en casa tras ser confirmado el Estadio de La Cartuja de Sevilla como una de las sedes del torneo.

Luis Enrique Martínez hizo pública el 24 de mayo la lista de 24 convocados para la gran cita después de que la UEFA ampliara el cupo de jugadores seleccionables de 23 a 26para garantizar que haya suficientes jugadores disponibles si hubiera algún caso de Covid-19. "Queremos que todos los jugadores sientan que pueden jugar y por eso hemos decidido llevar sólo 24 jugadores", comentó el seleccionador.

El técnico asturiano sorprendió al dejar fuera de la convocatoria a Sergio Ramos, que ha venido arrastrado varias lesiones en los últimos meses. "He decidido que nuestro capitán no esté en la lista porque no ha podido competir en las condiciones adecuadas y no ha podido entrenar con el grupo. Anoche mantuve una conversación con él. Es muy profesional, siempre ha ayudado a la Selección y podrá volver a hacerlo en el futuro. Le recomendé que fuera egoísta y se centrara en recuperarse para volver a su mejor nivel para su club y para la Selección", explicó. También destacó la ausencia de ningún lateral derecho y no están Dani Carvajal y Jesús Navas y ese puesto lo cubrirá Marcos Llorente del Atlético de Madrid.

Por PRIMERA vez en TODA la HISTORIA, NINGÚN jugador del #RealMadrid está convocado con España para jugar un gran torneo de selecciones (Mundial o Eurocopa).

📷: @SeFutbol pic.twitter.com/SlHBB83H5b — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 24, 2021

En la delantera las dos sorpresas fueron la inclusión de Pablo Sarabia y Adama Traoré, que no venían entrando en las últimas convocatorias y en el centro del campo la baja de Mikel Merino y Sergio Canales y la vuelta de Koke Resurrección.

En el apartado de altas en la retaguardia, la gran novedad en la lista definitiva es la inclusión de César Azpilicueta y del defensa del Manchester City Aymeric Laporte. El central, que llevaba años esperando la llamada de Deschamps, debuta con España después de haberse nacionalizado gracias a los años que vivió en el País Vasco jugando en el Athletic.



Lista de convocados de la Selección de España para la Eurocopa 2021

OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!

La lista completa la forman 26 jugadores:

Porteros: David De Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton).

Defensas: Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds United), Eric García (Manchester City), Marcos Llorente (Atlético Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona),

Centrocampistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Nápoles)

Delanteros: Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Dani Olmo (Leipzig), Adema Traore (Wolves), Ferran Torres (Manchester City), Pablo Sarabia (PSG).