Jadon Sancho, internacional inglés que falló un penalti en la tanda de la final de la Eurocopa 2020 ante Italia, ha publicado una carta en la que ha pedido perdón por no marcar su pena máxima y en la que se ha referido a los insultos racistas que sufrieron tanto él como otros dos compañeros suyos, Saka y Rashford.

"He tenido un par de días para reflexionar sobre la final del domingo y todavía siento una mezcla de emociones. Me gustaría pedir perdón a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y, sobre todo, a los aficionados a los que decepcioné. Este es, con mucho, el peor sentimiento que he sentido en mi carrera. Es difícil incluso poner en palabras el sentimiento real, pero hubo tantos aspectos positivos que sacar de este torneo, aunque la derrota dolerá durante mucho tiempo", empieza la carta de Sancho publicada en sus redes sociales.

Y agrega: "Mi primer pensamiento antes de ir a cualquier partido de fútbol es siempre '¿Cómo puedo ayudar a mi equipo? ¿Cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a anotar? ¿Cómo voy a crear oportunidades?' Y eso es exactamente lo que quería hacer con ese penalti, ayudar al equipo. Estaba listo y confiado para tomarlo, estos son los momentos con los que sueñas de niño, es por eso que juego al fútbol. Estas son las situaciones de presión en las que quieres estar como futbolista. He marcado penales antes a nivel de clubes, los he practicado innumerables veces tanto para el club como para el país, así que elegí mi esquina, pero no estaba destinado a ser esta vez".

Sancho asegura que "todos teníamos las mismas ambiciones y objetivos. Queríamos llevarnos el trofeo a casa". "Este ha sido uno de los campamentos más agradables en los que he formado parte en mi carrera hasta ahora, la unión del equipo ha sido inigualable, una verdadera familia dentro y fuera de la cancha", añadió.

En cuanto a los insultos racistas que ha sufrido, señaló: "No voy a fingir que no vi el abuso racial que yo y mis hermanos Marcus y Bukayo recibimos después del juego, pero lamentablemente no es nada nuevo. Como sociedad, debemos hacerlo mejor y hacer que estas personas rindan cuentas".

"El odio nunca ganará. A todos los jóvenes que han recibido un abuso similar, mantengan la cabeza en alto y sigan persiguiendo el sueño. Estoy orgulloso de este equipo de Inglaterra y de cómo hemos unido a toda la nación en lo que han sido 18 meses difíciles para tanta gente. Por mucho que quisiéramos ganar el torneo, construiremos y aprenderemos de esta experiencia en el futuro. Quiero agradecer enormemente todos los mensajes positivos, el amor y el apoyo que superaron con creces los negativos. Ha sido un honor representar siempre a Inglaterra y llevar la camiseta de los Tres Leones, y no tengo ninguna duda de que volveremos aún más fuertes. Mantente a salvo y nos vemos pronto??" , remató.

Cabe recordar que Sancho, Rashford y Saka no transformaron sus respectivos intentos desde los once metros, lo que fue una gran decepción para los tres suplentes que, tras el pitido final, tuvieron que aguantar una ola de comentarios racistas en sus redes sociales. Un comportamiento inaceptable, condenado por la English Football Association en un comunicado oficial.