EFE

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazário afronta problemas de última hora para concluir la adquisición del Cruzeiro, después de exigir unos cambios en el contrato de compra que han levantado las suspicacias de algunos directivos del club.

El actual punto de fricción tiene su origen en una deuda tributaria -inicialmente no prevista- de 200 millones de reales (unos 40 millones de dólares), que se suma a otras cuantiosas obligaciones contraídas por el conjunto de Belo Horizonte en estos últimos años.



"El impago de esa deuda pone en riesgo nuestro patrimonio", señaló la noche del martes 'O Fenômeno' en su canal de Twitch.



Ronaldo, dueño del Real Valladolid de España, está dispuesto a asumir la deuda tributaria del Cruzeiro, pero como contrapartida quiere que el club le ceda la propiedad de los centros de entrenamiento del equipo (Toca I y Toca II).



"Con eso puedo garantizar que el Cruzeiro no perderá las 'tocas' y jamás se quedará sin lugar para entrenar", señaló.



"Tenemos que acelerar eso porque si no tengo esas garantías, es muy difícil continuar en el proyecto", advirtió.



El acuerdo entre Ronaldo y Cruzeiro, uno de los grandes clubes de Brasil que hoy, sin embargo, se arrastra en la Segunda División, fue anunciado el pasado 18 de diciembre y el plazo máximo para que el negocio sea definitivamente cerrado expira el próximo 18 de abril.



El actual presidente del Cruzeiro, Sergio Santos Rodrigues, defendió este miércoles en una nota los cambios solicitados por el antiguo camisa 9 de la Canarinha y dijo tener "una perspectiva óptima" sobre el desarrollo de las conversaciones.



"Ronaldo nació aquí (como futbolista) y ya ha demostrado más de una vez que su relación con el club, definitivamente, no es apenas financiera", alegó.



La sorpresa la daría esa misma noche la Mesa Directiva del Consejo del Cruzeiro, que, en un comunicado firmado por varios de sus integrantes, cuestionó algunos puntos del acuerdo y rompió la cláusula de confidencialidad al revelar polémicos detalles del mismo.



El pacto divulgado incluye el desembolso de unos 400 millones de reales (hoy 80 millones de dólares), diluidos en varios años, por el 90 % de las acciones de la entidad deportiva, que tuvo que cambiar sus estatutos para transformarse en una sociedad anónima mercantil.



Santos Rodrigues explicó en su día que las deudas, sin detallar cuáles, también serían responsabilidad de la nueva administración.



Pero la Mesa Directiva ha denunciado que en el acuerdo no está previsto que el comprador asuma las deudas y que el documento tan sólo prevé un aporte de casi 10 millones de dólares.



El resto de los 80 millones de dólares anunciados se generarían a partir de los propios ingresos del club-empresa, según los ejecutivos.



También citan en la nota, publicada por el portal "ge", que toda la masa de jugadores del Cruzeiro, que supera el centenar de jóvenes, pasaría a ser propiedad de la nueva sociedad anónima controlada por Ronaldo.



La Mesa Directiva en ningún momento se opone a la gestión de Ronaldo ni a las nuevas condiciones exigidas por él, pero cree que el acuerdo es "extremadamente lesivo" para el Cruzeiro y "excesivamente beneficioso" para el exdelantero de Barcelona y Real Madrid.



"Buscamos un reequilibrio de todas las cuestiones envueltas en el negocio", manifestaron los firmantes.



Ronaldo, de 45 años, no se ha pronunciado sobre este último episodio en el que varios consejeros del Cruzeiro han roto el principio de confidencialidad que pesa sobre el acuerdo de compra.



Mientras, sobre el césped, el equipo celeste, que dirige el técnico uruguayo Paulo Pezzolano, ha empezado la temporada de 2022 de forma brillante.



En la víspera se clasificó para la tercera fase de la Copa de Brasil, tras derrotar por 0-3 al modesto Tuntum, y marcha segundo en el Campeonato Mineiro, con un balance de siete victorias, un empate y dos derrotas.



A falta de una jornada para concluir la primera etapa del torneo regional del estado de Minas Gerais (sureste), el Cruzeiro tiene a tan solo tres puntos al líder, el todopoderoso Atlético Mineiro, último campeón de la Liga y la Copa de Brasil.