El brasileño Rodrygo vio cumplido su sueño de debutar con el Real Madrid, frente al Bayern Múnich, en el NRG Stadium de Houston, y lo hizo con un golazo de falta directa, el más espectacular del partido.

Aunque al final el Real Madrid perdió el encuentro por 1-3 ante el Bayern, en el amistoso del torneo de verano de la International Champions Cup, Rodrygo declaró que se sentía feliz de cómo le salieron las cosas en el campo.

"Cumplí con lo que me pidió el entrenador (Zinedine Zidane) y eso para mí es clave", comentó Rodrygo. "Luego el gol, que salvó nuestro honor de equipo, también me hizo mucha ilusión".

Zidane, como explicó la nueva promesa del equipo merengue, le pidió que se moviese de otra manera a lo que habitualmente hace y por otras zonas del campo, cuando ingresó en el terreno de juego en el segundo tiempo.



"Zidane me pidió una función nueva al jugar por dentro cuando anteriormente lo hacía por fuera, pero me dice que tengo condiciones para hacerlo ahí, como esta noche", señaló el joven brasileño, quien al minuto 84 marcó un gol espectacular de tiro libre.



Luego, en la zona mixta, dijo que quería quedarse con todo lo positivo que le había sucedido durante el partido, sin importar el resultado final.



Al comentar su gol, con un lanzamiento a la escuadra en un tiro libre, destacó: "O la metía por el único espacio que tenía o no iba a ser gol, por suerte la pelota entró por el único hueco, que había", explicó Rodrygo, quien dijo que la confianza en el tiro mostró que todo el proceso de adaptación va por el buen camino. "Han llegado jugadores nuevos y hay que empezar a acoplarlos. Yo mismo soy uno de ellos. Este partido era para eso, sea cual sea el resultado".



"Este partido nos sirve para prepararnos, me siento muy feliz por mi debut y por llevar la camiseta del Real Madrid", valoró Rodrygo, quien alabó a sus nuevo compañeros. "Me han sorprendido en los entrenamientos, porque son muy buenos. Encantado de verlos trabajar".



Rodrygo, de 18 años, rechazó ponerse ningún tipo de objetivo específico en su etapa con el Real Madrid, pero sí tiene muy clara su intención de estar listo en cada momento, cuando lo necesiten, lo que significa que debe trabajar al máximo cada día como lo hizo en su debut.