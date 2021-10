EFE

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, niega que haya tenido "contactos" con el Barcelona como posible sustituto de Ronald Koeman y asegura que su objetivo es cumplir "hasta el último día" su contrato con los 'Diablos Rojos', aunque reconoce que "pueden surgir muchas circunstancias en el camino".

"No hay absolutamente nada. No hay contactos", dijo Martínez en una entrevista publicada por el diario belga Het Laatste Nieuws este viernes.



El técnico, cuyo nombre ha aparecido en la prensa española como posible sustituto de Koeman, reconoce que tiene una amistad cercana con Jordi Cruyff, dirección de captación de talento internacional del Barcelona, pero dice que no han tratado sobre el banquillo del club blaugrana.



"La base de mi amistad con Jordi es que separamos lo privado de lo profesional. En ningún momento le pregunté a Jordi cuál era mi situación en Barcelona. No creo así que tampoco tiene la función de nombrar a un posible nuevo entrenador ", dijo.



Martínez, que lleva cinco años al frente de la selección de Bélgica y tiene contrato hasta después de Catar 2022, insiste en quiere cumplir ese contrato y dice estar centrado en la Liga de Naciones y en la clasificación para el Mundial, aunque no descarta ninguna posibilidad.



"Me encantaría que fuéramos el primer país europeo en clasificarse para el Mundial de Catar. Ese es el desafío después de la final de la Nations League. Pero... en el fútbol nunca se sabe lo que se hará mañana. Me levanto todas las mañanas como seleccionador de Bélgica hasta el último día de mi contrato, pero me doy cuenta de que pueden surgir muchas circunstancias en el camino", concluyó.



Horas más tarde, durante la rueda de prensa ofrecida para anunciar la lista de jugadores convocados para la final a cuatro de la Liga de Naciones, Martínez rehusó comentar los "rumores" sobre el supuesto interés del Barcelona en hacerse con sus servicios.



"He sido muy claro desde el principio. No debo hablar de rumores. Estamos aquí para hablar de un mini-torneo, el foco debe ponerse en los jugadores", dijo.



"No voy a comentar mi situación personal, porque no lo hago nunca. El fútbol no es para hablar de entrenadores, es para hablar de jugadores. Ahora tenemos una oportunidad increíble de estar en la final de la Liga de Naciones y es lo que importa", insistió.