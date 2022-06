EFE

El seleccionador nacional de Bélgica, Roberto Martínez, confió este jueves en que el delantero belga y del Real Madrid, Eden Hazard, pueda "reiniciar la máquina" rápidamente tras su prolongada lesión, para participar en dos de los tres partidos que disputarán los Diablos Rojos este mes de junio y, si es posible, el Mundial de Catar a final de año.



En una entrevista con el diario belga Le Soir, Martínez celebró que Hazard ya no tenga la placa de osteosíntesis que llevaba en el peroné derecho desde su lesión en octubre de 2019 y lamentó que con esta placa "le era imposible sentirse bien y brillar".



Y, preguntado por si el delantero podrá recuperar ahora el nivel que demostró en el Mundial de 2018, Martínez afirmó que es "una cuestión de ritmo" y que necesitará "jugar para sentirse bien".



"Sabemos que puede reiniciar la máquina rápidamente, incluso en el Real Madrid donde siempre tendrá competencia. Tiene la suficiente experiencia para hacerlo y, con nosotros, tiene un papel claro", apuntó.



En este sentido, aseguró esperar que pueda jugar en dos de los tres partidos que disputará Bélgica en la Liga de Naciones en junio (Países Bajos, Polonia y Gales) y dijo que "si después de esto puede jugar otros quince en el Mundial, sería perfecto".



Por otro lado, se refirió a la temporada del portero del Real Madrid Thibaut Courtois, quien se perderá los próximos partidos con Bélgica debido a su pubalgia, y reconoció que, aunque es muy complicado para un guardameta ganar el Balón de Oro, "esto podría cambiar con Courtois".



"Lo que me encanta en su caso es el reconocimiento de los aficionados del Real Madrid. Para un jugador extranjero nunca es fácil ser tan adorado en Madrid, especialmente en un club con una larga tradición de porteros locales, como Casillas o Buyo", dijo.



Respecto a su propio futuro, recordó que su contrato con la selección belga dura hasta el Mundial de 2022 y prefirió no aventurar qué vendrá después, aunque se declaró abierto a "discutirlo" con la Federación.



"Todo dependerá de cómo van las cosas durante la Liga de Naciones y el Mundial. Ya sabes, si las cosas van mal en Catar todos los belgas querrán que me echen, pero si ganamos querré quedarme cuatro años más para gritar en cada entrevista que somos campeones", bromeó.