EFE

River Plate anunció el fichaje del delantero colombiano Miguel Borja, proveniente del Junior de Barranquilla, con contrato hasta diciembre de 2025.



El Millonario le dio la bienvenida a través de sus redes sociales al atacante y compartió fotos de Borja firmando su contrato junto al presidente Jorge Brito y el vicepresidente Matías Patanián.

Según la prensa local, el Millonario abonará poco más de 7 millones de dólares a los colombianos por la ficha del futbolista.



Borja ya había jugado en Argentina en 2014 con la camiseta de Olimpo de Bahía Blanca.

✍🏼 Miguel Borja 2⃣0⃣2⃣5️⃣



Junto al Presidente @JorgeBrito y al Vicepresidente @MatiasPatanian, el delantero firmó su vínculo con el Club hasta diciembre de 2025.



¡Con todo, Borja! ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/kNxAN2xhXm — River Plate (@RiverPlate) July 12, 2022

"Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban", sostuvo el colombiano antes de partir rumbo a Buenos Aires.



Borja, de 29 años y con pasado en el Livorno italiano y los brasileños Palmeiras y Gremio, entre otros equipos, suele ser convocado a la selección colombiana y disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América de Brasil 2021. E