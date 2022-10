EFE

River Plate prepara una emotiva fiesta para homenajear este domingo a Marcelo Gallardo en su último partido en el estadio Monumental como técnico del equipo Millonario, que jugará ante Rosario Central en la penúltima fecha de la Liga Profesional Argentina de fútbol.



El estadio Monumental se apresta para un nuevo lleno total, con 72.000 hinchas que aún se resisten a la idea de dejar partir a Gallardo.



'El Muñeco', el entrenador más ganador en la historia de River y uno de los máximos ídolos del club, conmocionó al fútbol argentino el jueves pasado al anunciar en una rueda de prensa su decisión de dejar de ser técnico de River, tras casi nueve años.



Casi la mitad de las entradas para el partido de este domingo ya había sido reservada antes del anuncio de Gallardo. Horas después de la noticia, los boletos se agotaron.



"La demanda de entradas es inaudita. Además, tiene la particularidad de que es de un minuto para otro. Desde el momento en que supo que Marcelo no iba a seguir como director técnico, ya estaba prácticamente todo el estadio vendido", dijo el presidente de River, Jorge Brito, en una entrevista con el canal ESPN.



El dirigente resaltó que "el estadio más grande de Argentina hoy queda chico".



Brito señaló que es un "momento triste" por "lo que representó Marcelo para River en estos casi nueve años" y admitió que "es difícil imaginarse el día después", una vez que Gallardo ya no esté como entrenador.



La ceremonia del "largo beso del adiós" que se prepara para este domingo no iniciaría sino hasta una vez concluido el partido con Rosario Central e incluiría la proyección de imágenes del épico paso de Gallardo por el club de Núñez más otras sorpresas que la institución no ha querido revelar.



La Subcomisión del Hincha del club también prepara mensajes de homenaje al exfutbolista para colocar en los alrededores del estadio Antonio Vespucio Liberti.



Los hinchas hicieron además una canción, su última súplica para que Gallardo se quede en el club de sus amores y que se ha hecho popular en las últimas horas en las redes sociales: "¡Che, Muñeco! Te queremos decir... sos eterno, como lo de Madrid. ¡No te vayas! Pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental".



"Cuando uno se despide como director técnico, se despide de una etapa. Ojalá que algún día volvamos a tener un Marcelo Gallardo director técnico de River", sostuvo Brito.