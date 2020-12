GOAL

El Real Madrid ha sido elegido como mejor equipo del siglo XXI. El cuadro merengue ha sido premiado como mejor equipo en la gala de premios de los Globe Soccer Awards. En la edición, celebrada en Dubai, el equipo merengue ha sido galardonado.

⚪️ Real Madrid is named the Best Club of the Century at the #GlobeSoccer Awards 🏆 pic.twitter.com/XWUBloDVVl