EFE

Raúl González Blanco, exjugador del Real Madrid y entrenador del Real Madrid Castilla, consideró que el francés Karim Benzema y el polaco Robert Lewandowski son 'posiblemente los mejores delanteros' junto con el noruego Erling Haaland.

"Son posiblemente los mejores delanteros con Haaland. Son los que tienen más capacidad goleadora y más aportan a sus equipos", comentó sobre quienes serán los principales referentes ofensivos de Real Madrid y Barcelona en el duelo que medirá el próximo domingo a ambos conjuntos.

"Lewandowski es un gran fichaje para LaLiga, está demostrando su calidad. Pero espero que la batalla de goleadores el domingo la gane Benzema", señaló durante El Clásico Kia, un torneo de pádel en el que participaron exfutbolistas y periodistas en el Reebok Sports Club de La Finca.

En relación al choque cree que los dos conjuntos 'están bien' aunque quizás en defensa el Barcelona pueda tener 'más preocupaciones' por las bajas pese a que 'lo están solventando bien con los jugadores que están participando'.

"Lo veo un partido como siempre muy emocionante. Llegan los dos con los mismos puntos. Demasiado pronto, porque es en octubre. El que salga vencedor podrá salir reforzado mentalmente. Será un partido muy exigente y el Real Madrid al jugar en casa y estar con su gente tiene un poco de favoritismo", opinó.

"Todos los jugadores son buenos, son internacionales. Creo que tienen plantillas muy altas con jugadores de gran calidad. Estamos deseando todos que llegue el domingo pero antes está la Champions, que son dos partidos importantes que tienen antes", manifestó.

Al hilo de esos dos enfrentamientos europeos, el de los blancos contra el Shakhtar Donetsk y el del Barcelona contra el Inter, expresó: "Lo que quieres antes de un Clásico es siempre ganar el partido anterior".

"El Barcelona está más apurado pero juega en su casa y seguro que tiene posibilidades y condiciones para sacar el partido y afrontar el del domingo con todas las garantías", subrayó ante los medios de comunicación.

Preguntado acerca de su 'clásico' más especial, respondió: "He tenido la suerte de jugar muchos y de meter goles. Posiblemente me quedaría con el primero de mi carrera, con Valdano en el 94. Ganamos 5-0 después de que meses antes fuese al revés. A nivel personal he tenido buenas actuaciones, también regulares o malas. Son partidos siempre especiales que un jugador siempre está deseando que llegue".

Además analizó el gesto de 'silenciar' el Camp Nou que realizó tras un gol allí: "Son cosas que pasaron en ese momento. A muchos madridistas esa imagen les da mucha alegría. Estoy contento pero dentro de unos códigos de respeto que siempre han sido así".

"La relación que siempre he tenido con jugadores del Barcelona y con el club ha sido muy buena. Forman parte de lo que es el fútbol, de lo que es ese momento de tensión y de querer hacer las cosas bien. Es una imagen que quedará para la historia", agregó.

Por otro lado no ocultó su deseo de ser entrenador en un duelo como este en el futuro: "Me gustaría pero ahora estoy muy contento donde estoy, trabajando con mis chicos. Estoy feliz y voy a disfrutarlo como aficionado, con ganas de que consigamos esos tres puntos que no van a definir nada pero van a dar más confianza y moral al vencedor".