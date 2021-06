EFE

Sergio Ramos, capitán de la selección española, no ha tenido ninguna opción de disputar la Eurocopa 2020 ni con la situación de positivos que sufre España en la concentración, como aseguró el seleccionador Luis Enrique Martínez que no contempla la opción.

"Sergio Ramos sigue en las mismas circunstancias de cuando di la lista, no han cambiado para nada", aseguró Luis Enrique al ser preguntado si tras el positivo de Diego Llorente hubo opciones de llamar al capitán antes que a otro central como Raúl Albiol.



Los pocos partidos disputados por Ramos en 2021 y la falta de ritmo de competición, son factores decisivos para Luis Enrique que no volverá a contemplar la opción de volver a citarle hasta que no acabe la Eurocopa y se encaren partidos de clasificación al Mundial 2022 y la fase final de la Liga de Naciones.



El técnico asturiano agradeció el comportamiento de los seis elegidos para crear una burbuja paralela y la actitud de Kepa, Raúl Albiol, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez y Rodrigo Moreno para cancelar sus planes vacacionales y acudir a la llamada, sabiendo que tienen pocas opciones de ir a la Eurocopa.



"Cuando llamé a los seis lo primero que les dije es que en caso de que tuvieran dudas o pensaban que necesitaban descanso, tuviesen la garantía total de que no habría ninguna represalia. Solo faltaría. Fue fácil, los seis dijeron que sí y no llamé a nadie más", desveló.



Los elegidos son lo que se quedaron a puertas de entrar en la convocatoria, defendió Luis Enrique, que descartó que no haya llamado a jugadores líderes de sus equipos como Sergio Canales, Iago Aspas o Dani Parejo, por la alta probabilidad de entrenar sin acudir posteriormente a la Eurocopa.



"Todos los que han venido son de altísimo nivel. Estamos reparados para cualquier adversidad y tenemos margen para dar la lista. Convoco a los jugadores que considero mejor, no los que me caigan mejor, si juegan en un equipo u otro. Son los que considero que van a representar mejor a nuestro país y van a casar con mi idea futbolística. Los hechos demuestran en quien confío y considero mejores", defendió.



Para Luis Enrique "ser seleccionador significa tomar decisiones" y admitió que hay jugadores que se han quedado fuera que podrían disputar la Eurocopa. "Tenemos un plan b claro que esperamos no tener que llevar a cabo. Son gente de nivel para formar parte de la selección".