Hoy es el primer Día D en las próximas semanas o meses para conocer el futuro de Sergio Ramos (34 años). El capitán del Real Madrid comparece este jueves con motivo de la presentación de la segunda docuserie sobre su carrera. Ahí se espera que diga algo sobre su decisión, igual que luego en una charla con Ibai Llanos.

Cuándo rompe Sergio Ramos su silencio

La cita es este jueves, 11 de marzo, a las 17:00 horas. Sergio Ramos estará presente en la puesta de largo de esta segunda docuserie que cubre su trayectoria y, después de la misma, recibirá las preguntas de los medios acreditados para la misma. Se hará, debido a la pandemia, de forma telemática. La organización, en un principio, no ha vetado ninguna temática a los periodistas. Esto sí ha ocurrido en otros actos similares. Por ello, cabe pensar que el defensor busca dar su versión sobre todo lo acontecido en los últimos meses.





Cómo está la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid

Sergio Ramos puede negociar con cualquier club desde el pasado 1 de enero de 2021. El andaluz finaliza su contrato en el Real Madrid el próximo junio, por lo que si no renueva saldrá a coste cero. Aunque las versiones son contradictorias, parece que el Real Madrid le ha ofrecido una ampliación por dos temporadas (en contra de su política, que limita las propuestas al temporada a temporada cuando los jugadores superan los 30 años) con una rebaja salarial. La rebaja salarial entra en el marco de reducción de sueldos que promueve la entidad debido a la crisis originada por la pandemia del coronavirus.

El capitán no se ha visto valorado suficientemente con esta oferta, por lo que todavía no ha dado una respuesta definitiva. Su entorno ha filtrado que la oferta, además, no ha llegado de formalmente. También que la prioridad del central es continuar de blanco, motivo por el cual no estaría escuchando otras propuestas. Además del suyo, el futuro de Varane y Militao no están nada claros, como contó Goal.



Cómo está la lesión de Sergio Ramos

En otro orden de cosas, Sergio Ramos está a punto de superar sus problemas de rodilla, por los que se operó del menisco en febrero. El líder de Zidane volvió a entrenarse con el grupo el miércoles y se espera que pueda tener minutos el sábado a las 16:15 horas (Movistar LaLiga) contra el Elche. Así sumará ritmo para el vital duelo del martes frente a la Atalanta, en la vuelta de octavos de Champions.



