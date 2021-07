EFE

El defensa español Sergio Ramos sufrió una lesión en el sóleo del muslo izquierdo en un entrenamiento la pasada semana y no volverá a ejercitarse con sus compañeros en una semana, informó el París Saint-Germain.



El ex jugador del Real Madrid no forma parte de la lista de convocados por Mauricio Pochettino para el quinto partido de pretemporada del PSG esta noche contra el Sevilla, su club de formación, en la ciudad portuguesa de Faro.

📋 ¡El grupo parisino para esta noche! 🔴🔵 pic.twitter.com/nRtvsBV7GV — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 27, 2021

El club francés indicó que la lesión se produjo cuando el jugador, que acabó con problemas físicos la pasada campaña, volvía progresivamente a los entrenamientos.



Tampoco estarán en Faro, por problemas médicos, el brasileño Rafinha, que se recupera de un esguince de rodilla, y el español Juan Bernat, que "continúa su recuperación progresiva con el grupo con buenas sensaciones".



El técnico argentino tampoco podrá contar con futbolistas que todavía están de vacaciones, como los brasileños Neymar y Marquinhos, los italianos Marco Verratti y Gianlugi Donnarumma, y los argentinos Ángel di María y Leandro Paredes.



Tampoco se llevará a los jugadores que acaban de incorporarse a los entrenamientos, como los franceses Kylian Mbappé y Presnel Kimpembe, el holandés Georginio Wijnaldum o el portugués Danilo Pereira.



Quien sí forma parte de la expedición es el marroquí Achraf Hakimi, incorporado este verano procedente del Inter de Milán.



La convocatoria para afrontar al Sevilla está plagada de jóvenes del centro de formación, con algunos veteranos como Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa o Keylor Navas.