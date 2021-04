GOAL

Klopp, Figo, Herrera, Ozil, pero también Salinas o Víctor Muñoz.Son algunas de las voces que se han manifestado, a lo largo de esta jornada, sobre la Superliga. Y no todos lo ha hecho para posicionarse en contra.

Jurgen Klopp

El entrenador del Liverpool ha sido claro: "Espero que la Superliga Europea nunca suceda. Para mí, la Superliga es la Champions, en la que no juegas siempre contra los mismos equipos. ¿Por qué crearíamos un sistema en el que Liverpool se enfrente a Real Madrid diez años seguidos? ¿Quién quiere eso?"

Luis Figo

Exjugador de Sporting de Lisboa, Barcelona y Madrid "este movimiento codicioso e insensible significaría un desastre".

Víctor Muñoz

Entrenador y exjugador de Zaragoza y Barça " tiene pros y contras. Se va a generar un gran cisma,incluso entre paises. Un ejemplo: ¿porqué Inglaterra tiene que tener 6 equipos?. Además, rompes una dinámica que ya está y que es cómoda. Hay que ver cómo evoluciona para valorarla porque ésto es, en esencia, un grupo de clubes disidentes respecto a la jerarquía organizativa del fútbol. Ellos han decidido hacerlo".

Van de Sar

El CEO del Ajax está enfáticamente del lado de la UEFA y de las Ligas Europeas, organismo de competiciones nacionales. Lo llama un 'proyecto cínico', que va en contra de la solidaridad que necesita el fútbol en tiempos de coronavirus.

Ander Herrera

El exjugador del Zaragoza, Athletic Club, Manchester United y PSG ha sido contundente: "Que los ricos no roben lo que el pueblo creó".

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...⚽💔