¿Quién será el campeón de LaLiga 2020-2021? Según el Observatorio del Fútbol CIES, el Atlético de Madrid se conorará campeón, en base a un estudio analítico sobre la proyección de puntos que todos los equipos conseguirán de aquí a final de temporada en las cinco grandes ligas de Europa. En el caso de España, el CIES observa a un Atlético campeón al final de la temporada, con 81 puntos, unos tres de ventaja final sobre el Barcelona. Tercero sería el Real Madrid con 74 puntos y el último puesto de Champions, según el CIES, será para el Sevilla, con 67 puntos, tres más que la Real Sociedad.

Projected final table in the 🇪🇸 @LaLiga according to teams' pitch production: @atleti will make it with a 3⃣-points advantage on @FCBarcelona 🤠 Data for 2⃣2⃣ European leagues in freshly published @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/ib9RX5vBPu ☺️ pic.twitter.com/54Ubv9xhXh