EFE

La selección de Portugal venció este sábado en Belgrado al combinado de Serbia por 2-4, por lo que toma aire en la Fase de Clasificación del Grupo B para la Eurocopa 2020, ya que con la victoria se coloca segunda por detrás de Ucrania.



Liderada por Cristiano Ronaldo y con Joao Félix esperando en el banquillo su oportunidad, que llegó a veinte minutos del final cuando entró en el lugar del valencianista Gonzalo Guedes, el campeón de Europa consiguió su primera victoria en el recorrido clasificatorio y complicó a su rival.



La primera mitad comenzó con una selección de Portugal muy ordenada, con el dominio casi total del esférico y con la sorpresa de que el seleccionador luso, Fernando Santos, había dejado en el banquillo a la estrella del Atlético Madrid.



El dominio luso se diluyó tras los primeros veinte minutos y Serbia, tras el juego descafeinado de Portugal, aprovechaba alguna incursión, sobre todo por la izquierda, a través de su mejor jugador, el extremo zurdo del Ajax Dusan Tadic.

Final da partida! Portugal soma os 3 pontos num jogo recheado de golos! #TodosPortugal pic.twitter.com/yeea36khBI — Portugal (@selecaoportugal) September 7, 2019





La tuvo el lateral del Roma y capitán de los serbios, Kolarov, en el minuto 37, con un balón que le sirvió por la derecha Tadic, aunque remató mal dentro del área.



Cuatro minutos más tarde, Portugal, que apenas tocaba el balón en la medular, se aprovechó de un error del guardameta local, el portero del Eibar Marko Dimitrovic, que salió en falso, por lo que un balón aéreo le quedó muerto al bético William Carvalho, que marcó a placer el 0-1.



A pesar del tanto en contra, Serbia lo siguió intentando hasta el final del primer período, aunque el marcador no se movería antes del intervalo.



Portugal respiraba tras los primeros 45 minutos, ya que los dos primeros encuentros ante Serbia y Ucrania obtuvo sendos empates, y un nuevo tropiezo complicaba la clasificación para la Eurocopa 2020 del actual poseedor del título.



EL inicio de la segunda mitad, más de lo mismo, Portugal no se hacía con el control del partido, sobre todo porque en los tres cuartos no acaban de conectar Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Gonçalo Guedes.



Precisamente, en la primera combinación al borde del área entre Fernandes, Ronaldo y Guedes, llegaría el 0-2.





El extremo del Valencia recogió un balón en la banda izquierda, caracoleó hasta ponerse el balón en zona de disparo y batió de tiro cruzado al cancerbero serbio del Eibar Dmitrovic.



En el 64, malas noticias para el FC Barcelona, ya que el lateral derecho Nelson Semedo se tuvo que retirar lesionado tras una fuerte entrada al tobillo de Kolarov.



La incertidumbre se apoderó de nuevo de Portugal en el minuto 67, tras un gol del central Milenkovic, que remató de cabeza a placer dentro del área pequeña un córner botado por los serbios, que suponía el 1-2.



Un minuto después, buena contra de Serbia con un Portugal descolocado que acabó con un potente disparo que logró despejar Rui Patricio.



Fernando Santos no lo dudó y en el 70 dio entrada a Joao Félix, que entró por Guedes.



La tranquilidad para la selección de las "quinas" llegaba en el 79 tras un pase de Bernardo Silva que dejó solo a Cristiano ante el portero y que definió a la perfección. Serbia pidió fuera de juego, ya que Ronaldo podría estar por delante del defensor antes de iniciar el desmarque.



Aunque la alegría para los lusos fue efímera, ya que en el 84, Dusan Tadic marcaba el 2-3 tras un buen remate dentro del área, ante el que Patricio no pudo hacer nada.



En los minutos finales, el partido estaba loco y Bernardo Silva en el 85 volvía a marcar las diferencias tras definir con maestría un balón dentro del área que daba de nuevo la tranquilidad a los de Fernando Santos.



En el 87, el seleccionador local daba entrada en Belgrado al madridista Jovic, que ingresaba en el campo para sustituir a Milivojevic, aunque apenas tocó el balón.



Victoria de Portugal en un partido donde el talento de los jugadores lusos no se vio reflejado sobre el terreno de juego, debido, sobre todo, a que no funcionó el centro del campo.



Con cinco puntos y tres partidos, Portugal es segunda, mientras que lidera el Grupo B Ucrania con 13 puntos y cinco encuentros disputados.