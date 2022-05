EFE

Cristiano Ronaldo y Gonçalo Guedes forman parte de la lista de 26 convocados de la selección de Portugal para los cuatro partidos de Nations League contra España, Suiza (2) y República Checa en junio, en la que debutan Ricardo Horta y David Carmo y de la que se quedó fuera João Félix.



El delantero del Atlético de Madrid, que esta semana confirmó que no jugará más en lo que resta de temporada por lesión, es el gran ausente de la lista de Fernando Santos, en la que hay varios jugadores de la Liga española: Domingos Duarte (Granada) y William Carvalho (Betis), además del valencianista Guedes.



Carmo, de 22 años, y Horta, de 27 años, ambos jugadores del Sporting de Braga, son las principales novedades del listado.



"Ricardo Horta siempre formó parte de un grupo de jugadores que siempre estuvo observado", ha contestado el seleccionador nacional de Portugal a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer a los convocados.



El entrenador ha subrayado que la selección "es un espacio abierto" en el que siempre hay 50-60 jugadores en observación.



Además de João Félix, se quedan fuera de esta convocatoria jugadores como Anthony Lopes (Lyon), Cédric (Arsenal) y Gonçalo Inácio (Sporting).



Santos ha destacado que se trata de cuatro partidos en diez días, algo que "no es muy normal", lo que obligará, "como no puede ser de otra forma", a una rotación durante los encuentros.



Portugal, que se hizo con este campeonato en 2019, competirá en el Grupo A2 y se estrenará en Sevilla en la primera jornada el 2 de junio con España. El día 5 recibirá a Suiza, el día 9 a República Checa y el día 12 se enfrentará nuevamente a Suiza, esta vez en Ginebra.



El ganador del grupo A2 se clasificará para la final four de la Liga de Naciones de la UEFA, que se celebrará en junio de 2023.