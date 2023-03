EFE

El ex futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado que sería muy duro, "incluso más que la justicia", con su ex compañero Dani Alves, si se demuestra que el brasileño es culpable de la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.



En una entrevista concedida al programa 'El Món a RAC1', el ex central ha reconocido que el caso por el que el futbolista brasileño se encuentra en prisión preventiva y sin fianza "es muy complicado" y ha confesado que, cuando la noticia se confirmó, le dejó "en estado de shock".

Piqué, que cuando militaba en las filas del Barcelona compartió vestuario con Dani Alves durante ocho temporadas y media, ha defendido la presunción de inocencia de su ex compañero, aunque ha subrayado que si se demuestran los hechos "hay que ser inflexible" con el brasileño.

"Es una hostia con la mano abierta a todos. Una hostia de realidad, de preguntarte: ¿cómo puede ser que haya pasado? Si realmente ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo que hace una cosa así; yo incluso sería más duro de lo que dictamine la justicia", ha valorado.



En este sentido, Piqué ha señalado que si el juez decide que Dani Alves es culpable del delito, se "tendrá que acatar" y ayudar a la víctima.