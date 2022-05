EFE

A Peñarol este miércoles no le funcionó su fórmula de ganar sus últimos encuentros con mínimas diferencias y este martes se quedó afuera de la Copa Libertadores al igualar 0-0 con Cerro Porteño en la quinta y penúltima fecha de la fase de grupos.



En el encuentro correspondiente al Grupo G disputado en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, el local dejó pasar una gran oportunidad cuando Pablo Ceppelini falló desde los doce pasos y se quedó en el fondo de la tabla con cuatro puntos.



Por su parte, el once dirigido por Francisco 'Chiqui' Arce rescató un gran resultado que lo dejó primero con ocho enteros, uno más que los que acumula el Colón argentino y tres más que los que tiene el también paraguayo Olimpia.



Pese a que el local necesitaba una victoria urgente, en la primera parte poco hizo para lograrla. Un disparo lejano de Agustín Álvarez Martínez que no complicó al portero Jean Paulo Fernandes fue la jugada más peligrosa que generó el once dirigido por Mauricio Larriera.



También complicaron a la defensa del conjunto paraguayo las subidas de Ignacio Laquintana por el sector derecho, aunque el veloz delantero falló mucho a la hora de definir.



Del otro lado, los toques cortos en el sector defensivo, la tranquilidad de los centrocampistas para manejar el balón y la presión alta a la hora de defender algunas acciones marcaron el juego del Cerro Porteño.



Los visitantes llegaron a Montevideo con siete unidades en su bolsillo y aprovecharon su condición de líderes para jugar sin apurarse.



En la segunda parte, el Cerro Porteño comenzó mejor y se acercó dos veces por intermedio de Alan Benítez, quien cada vez que se lo propuso logró evadir la marca de Juan Manuel Ramos.



Sin embargo, el que tuvo la oportunidad soñada fue el Peñarol cuando el árbitro sancionó un penalti por una falta cometida sobre Ceppelini.



Al igual que lo había hecho en los últimos dos juegos que disputó su equipo, el propio número 8 fue el que se encargó de disparar desde los doce pasos, aunque esta vez el final de la historia fue diferente. Su remate se marchó por encima del poste horizontal y el local dejó escapar su gran oportunidad.



Sin más opciones claras de gol, el encuentro se terminó con un empate a cero, resultado que dejó al Peñarol afuera de la Copa Libertadores.



El equipo uruguayo firmó otra mala actuación en el principal certamen continental a nivel de clubes, en el que no accede a los octavos de final desde 2011.