Pelé vive un momento complicado. Su hijo Edinho ha confirmado que la leyenda brasileña, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, sufre una depresión por culpa de una operación de cadera que le impide moverse con normalidad.

"Se sometió a una operación de cadera y la rehabilitación no fue la adecuada. Tiene ese problema de movilidad que le crea una cierta depresión. Es el rey, siempre ha sido una figura imponente, y hoy ya no puede andar correctamente. Le avergüenza eso", explicó a Globoesporte, Edinho, exjugador y actualmente coordinador de la cantera del Santos.

"No consigue andar con normalidad. Solo con un andador. Ha mejorado con respecto a la última vez (cuando apareció en silla de ruedas), pero todavía tiene dificultades para andar (...) Tiene vergüenza, no quiere salir, exponerse, estar en la calle, no hace prácticamente nada para salir de casa. Está recluido", añade sobre la situación de su padre de 79 años.