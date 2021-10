EFE

El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' recibió el alta médica después de estar un mes ingresado en un hospital de Sao Paulo en el que se le extirpó un tumor en el colon, y seguirá un tratamiento con "quimioterapia", informaron fuentes médicas.

El triple campeón mundial, que el próximo 23 de octubre cumplirá 81 años, se encuentra "estable" y "seguirá en quimioterapia", según informó el último boletín del Hospital Albert Einstein, una de las clínicas privadas más prestigiosas de Brasil.



Pelé fue hospitalizado el pasado 31 de agosto para la realización de unos exámenes de rutina que había postergado debido a la pandemia de coronavirus y que le detectaron un tumor "sospechoso" en el colon del que fue operado cuatro días después.

Los resultados de la biopsia de ese tumor no han sido divulgados hasta el momento.



Tras la cirugía, pasó varios días en la unidad de cuidados intensivos hasta que le subieron a planta.



Sin embargo, el pasado 17 de septiembre sufrió una "breve inestabilidad respiratoria", motivo por el cual fue trasladado a cuidados semi-intensivos, según comunicó entonces el Albert Einstein.





Desde entonces, Pelé y su familia han compartido en sus redes sociales vídeos y fotografías mostrando su evolución clínica aparentemente satisfactoria, en un intento por tranquilizar a sus millones de seguidores.



Al ex jugador de Santos y Cosmos, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, se le ha visto en esos vídeos pedalear en una máquina estática e intercambiarse un balón medicinal con una fisioterapeuta del hospital, entre otras actividades.



"Es verdad que ya no puedo saltar, pero, en estos últimos días, he dado puñetazos al aire más de lo normal. Estoy muy feliz de volver a mi casa", dijo en un mensaje en sus redes sociales Pelé, quien también agradeció el cariño recibido por parte de los médicos que le atendieron.



"Cuando el camino es difícil, celebre cada paso de la jornada. Concéntrese en su felicidad", añadió el ex futbolista.

Uma notícia boa dessas merece ser muito celebrada! Pelé deixou hoje o hospital, em mais um passo de sua plena recuperação. O Reino do Futebol festeja sua saúde, Rei! 🇧🇷👑



Foto: Ricardo Stuckert/CBF pic.twitter.com/DncqWjAccx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 30, 2021





También ha tenido tiempo en días pasados para felicitar desde la distancia a Lionel Messi después de que el atacante argentino le sobrepasara como máximo goleador histórico de selecciones suramericanas.



Durante su convalecencia, 'O Rei', campeón mundial en 1958, 1962 y 1970, ha estado en todo momento acompañado por su hija Kely Nascimento, que viajó desde Estados Unidos para seguir de cerca la evolución de su padre, y su esposa Marcia Aoki.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) celebró este jueves la salida del hospital de Pelé en sus redes sociales: "¡Una noticia de estas merece ser muy celebrada! ¡El reino del fútbol festeja tu salud, rey!".



La salud del astro brasileño se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.