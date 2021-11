EFE

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' aseguró que está "muy bien" y que se siente "cada día mejor", después de que en septiembre le retiraran un tumor en el colon e iniciara un tratamiento con quimioterapia.



"Amigos, hace algún tiempo que no hablamos de esto. Quiero hacerles saber que estoy muy bien. Me siento cada día mejor", afirmó el ex delantero de 81 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales.



El triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) acompañó sus palabras con una fotografía en la que aparece con el puño izquierdo en alto, equipado con una mascarilla para protegerse del coronavirus.

Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente. pic.twitter.com/0K0lJkFC1i — Pelé (@Pele) November 17, 2021

"Creo que ni la mascarilla que uso para protegerme consigue esconder mi felicidad. Muchas gracias a todos ustedes, que me envían buenas energías diariamente", apuntó el considerado por mucho mejor futbolista de la historia.



Pelé estuvo hospitalizado durante todo el mes de septiembre tras detectarle en unos exámenes rutinarios, que había postergado por la pandemia, un tumor "sospechoso" en el colon del que fue operado pocos días después de su ingreso.



El Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde permaneció internado todo ese tiempo, informó entonces que el ídolo brasileño seguiría un tratamiento de quimioterapia.



Desde su salida de la clínica no ha habido informaciones médicas sobre su estado de salud.





Pelé sí se ha manifestado en diversas ocasiones a través de sus redes sociales para tranquilizar a sus millones de seguidores y pronunciarse sobre asuntos de la actualidad deportiva.



La última vez fue el lunes de esta semana para celebrar la "actuación maravillosa" del piloto británico siete veces campeón mundial de Fórmula Uno, Lewis Hamilon, tras su trabajada victoria en el Gran Premio de Sao Paulo.



"Es muy bueno ver a un piloto de F1 levantar nuestra bandera en el podio. Gracias por ser quien eres", añadió 'O Rei'.