El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', hospitalizado desde el martes y cuya salud ha sido motivo de preocupación en todo el mundo, afirmó este sábado en un mensaje tranquilizador que está "fuerte" y que sigue el tratamiento contra el cáncer de colon que se le diagnosticó en 2021.



"Mis amigos, quiero mantenerlos a todos tranquilos y con el pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre", afirmó el tricampeón mundial, de 82 años, en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram tanto en portugués como en inglés.



El considerado por muchos como mejor futbolista de todos los tiempos agradeció los mensajes deseándole mejoras que ha recibido, así como al equipo médico y de enfermeros que lo cuida en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en el que fue ingresado el martes por una infección respiratoria.





"Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes, procedentes de todo el mundo, me mantiene lleno de energía. Y asistir a Brasil en el Mundial también", aseguró.



El mensaje tranquilizador salió al paso a una versión publicada este sábado por el diario Folha de Sao Paulo que asegura que el tricampeón mundial ya no está respondiendo al tratamiento de quimioterapia al que es sometido, por lo que sus médicos optaron por suspenderlo y ofrecerle cuidados paliativos.



Poco antes de que el propio Pelé se pronunciara, un boletín médico divulgado por el Albert Einstein informó de que el exfutbolista está estable y respondiendo bien a los procedimientos con los que se le está tratando la infección respiratoria.



Pelé "ha tenido buena respuesta también a los cuidados en la infección respiratoria, no presentado ningún empeoramiento en su cuadro en las últimas 24 horas", agrega el boletín.



El exfutbolista ha acudido mensualmente al mismo hospital para las sesiones de quimioterapia con las que se está tratando un cáncer en el colon que le fue diagnosticado en septiembre de 2021 y sus familiares aseguran que la nueva hospitalización es rutinaria.



La Torcida Jovem del Santos, una de las principales hinchadas organizadas del club brasileño en el que Pelé se inmortalizó, convocó este sábado a una vigilia por la salud del tricampeón mundial frente al hospital en el que está ingresado.



Los aficionados del Santos, club con el que Pelé conquistó 45 títulos, incluyendo dos de la Libertadores y dos del Mundial de Clubes, pretenden concentrarse frente al Albert Einstein por unas tres horas a partir de las 10.00 hora local (13.00 GMT) del domingo.



La salud del exfutbolista se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, como problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.



Ello ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales.