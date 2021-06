EFE

En una semana marcada por una polémica que enfrentó a Olivier Giroud y Kylian Mbappé, el lateral derecho Benjamin Pavard, de 25 años, aclaró este viernes que el ambiente en la selección es "muy bueno" y dejó elogios a Giroud, a solo cuatro días de que Francia debute en la Eurocopa ante Alemania.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Un día después de que Paul Pogba intentase enfriar la controversia, este viernes fue el turno del defensor del Bayern de Múnich.



"Hay un muy buen ambiente desde que estoy aquí (selección) hace tres años. Todos nos llevamos bien, eso lo podéis comprobar en los entrenamientos abiertos a vosotros (la prensa), hay un tiempo para bromear, otro para ponerse serio. Hay muy buena atmósfera dentro o fuera del terreno de juego", indicó el lateral desde Clairefontaine.



Después del amistoso del 8 de junio, una victoria de Francia ante Bulgaria por 3-0, Giroud, al responder una pregunta de un periodista, sostuvo que había permanecido discreto gran parte del encuentro porque "no había recibido los pases a pesar de sus desmarques".



El delantero del Chelsea no citó en ningún momento a Mbappé, pero el delantero del PSG se dio por aludido y mostró su enfado, según informó L'Équipe.



Tres días después del incidente, Pavard, titular en la selección campeona del mundo en 2018, se deshizo en elogios a Giroud, al que asistió uno de los tres goles que Francia anotó en el amistoso ante Bulgaria el pasado 8 de junio.



"Olivier es Olivier, él ha conocido momentos difíciles y siempre se ha levantado, cuando le hemos necesitado, ha cumplido de titular o de suplente. Sigue rindiendo, marcando sus goles", indició.



El jugador del Bayern Múnich reconoció que es "muy cercano" al ariete del Chelsea con el que se entiende "muy bien". "Estoy contento por él (los dos goles de Giroud) y por la selección", agregó.



Sobre el golpe en la rodilla de Benzema, que le obligó a marcharse en medio de ese partido, opinó que "va mejor". "Si va a ser titular habrá que preguntar al entrenador, yo no hago la alineación", añadió.



Según el lateral, Francia no es la única selección favorita; y citó a Alemania, Portugal y Bélgica.