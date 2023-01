EFE

El veterano delantero peruano Paolo Guerrero expresó su deseo de retornar a la selección de su país, siempre que esta le necesite, y reconoció que para ello debe rendir al máximo en su nuevo equipo, el Racing argentino.



"Claro que me gustaría vestir (de nuevo) la casaquilla de Perú. Si la selección me necesita o soy convocado, voy a estar siempre ahí. Va a depender de mi rendimiento acá. Hay que entender que es un mérito estar en la selección", dijo el '9' nacido en Chorrillos hace 39 años durante su presentación en la sala de prensa del Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como El Cilindro, en Avellaneda (provincia de Buenos Aires).



El máximo goleador histórico de la selección franjirroja, figura en el fútbol alemán tras su paso por el Bayern Múnich y el Hamburgo, no ha vuelto al combinado peruano desde 2021.

Paolo Guerrero vuelve a sonreír. Después de mucho tiempo se le ve feliz. Presentado como una auténtico crack en 'La Academia'. 🇵🇪🎓



•"Mi sueño es hacer historia en Racing".

•"La Liga Argentina es de las mejores en Sudamérica".

•"Si la selección me necesita, siempre estaré". pic.twitter.com/YggD3bRfZx — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) January 26, 2023



Su último partido fue el 7 de octubre de ese año, cuando fue titular con la selección peruana en el triunfo ante Chile (2-0) por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, pese a no encontrarse en plenas condiciones.



Fruto de ese esfuerzo se agudizaron las molestias en su rodilla, lo que provocó que se perdiera los dos siguientes encuentros contra Bolivia y Argentina, saldados ambos con derrota por 1-0.



Ya en 2022, poco antes de la repesca mundialista, que Perú debió jugar en junio contra Australia -y que finalmente clasificó al equipo oceánico-, el entonces seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, se refirió a la situación del histórico delantero.



Guerrero "sigue siendo capitán de la selección", dijo el técnico, quien matizó entonces que "tiene un período de recuperación que la selección no quiere alterar".



Precisamente su estado físico tras la última lesión en su rodilla derecha fue uno de los asuntos más destacados por el propio jugador en la conferencia de prensa ofrecida este jueves, con vistas al reto de jugar en la 'Academia'.



Guerrero llega a Argentina, país donde habitan unos 400.000 peruanos y, a ese respecto, resaltó "el cariño" de sus compatriotas, que le "respetan" y "siguen" y que ahora, según le informaron, "se han hecho socios" del club albiceleste.



El delantero firmó este miércoles un contrato para jugar en el Racing de Avellaneda, equipo que dirige el exinternacional argentino y ex jugador del Real Madrid Fernando Gago, hasta diciembre de 2023, después de permanecer 10 años en la Liga de Brasil y tras su exitoso paso por el fútbol alemán, en el Bayern y el Hamburgo.