Los brasileños Athletico Paranaense y Palmeiras comienzan el miércoles un duelo por un título inédito para ambos y por un reforzado premio de 1,6 millones de dólares, con el partido de ida por la Recopa, torneo que enfrenta anualmente a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana.

El Paranaense, campeón de la Copa Sudamericana, será el anfitrión del partido de ida, en el estadio Arena da Baixada de Curitiba, mientras que el Palmeiras, campeón de las dos últimas ediciones de la Libertadores, tendrá la ventaja de definir el título el miércoles de la próxima semana en el partido de vuelta, en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo.



Esta será la segunda oportunidad de título este año para el club verde de Sao Paulo, que hace dos semanas cayó ante el Chelsea inglés en la final del Mundial de Clubes de la FIFA, y también su segunda oportunidad de conquistar la Recopa.



El año pasado, la Recopa se la arrebató el argentino Defensa y Justicia, entonces campeón de la Sudamericana.



Para el Paranaense también se trata de la segunda oportunidad de alzar el título de la Recopa, que dejó escapar en 2019, cuando cayó ante el River Plate argentino.



El ganador será el noveno club brasileño en ostentar este título. Entre los campeones de las 35 ediciones anteriores figuran Sao Paulo, Gremio e Internacional (dos veces cada uno), así como Cruzeiro, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro y Flamengo.



Otro estímulo para ambos es el premio ofrecido al campeón, que la Conmebol elevó desde 1,25 millones en 2021 a 1,6 millones en 2022. El perdedor se queda con 800.000 dólares.



Mientras que Paranaense tan sólo ha disputado dos partidos con sus titulares este año, el Palmeiras llega fogueado por el Mundial y el Campeonato Paulista, en el que está invicto con cinco victorias y un empate.



Además del poco tiempo de preparación, el técnico del Paranaense, Alberto Valentim, no podrá contar con el recién contratado atacante Vitor Bueno, que cumplirá una fecha de suspensión por su expulsión en un partido de la Libertadores el año pasado, cuando era jugador del Sao Paulo.



En cambio sí podrá alinear al centrocampista Matheus Fernandes, habilitado por la Conmebol pese a ser un jugador prestado por el Palmeiras.



Otros que podrán debutar en el equipo de Curitiba son Hugo Moura, Bryan García y Marlos, principales refuerzos para este año pero que entrarían como suplentes debido a que aún están fuera de forma.



Por su parte, el técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, tendrá que improvisar su zaga e introducir algunos cambios debido a que no podrá contar con importantes titulares.



La pareja titular de zagueros estará de baja: el paraguayo Gustavo Gómez por haber dado positivo en la prueba de covid y Luan por una lesión en la pierna izquierda de la que no se ha recuperado. Sus posibles sustitutos son Kuscevic y el recién contratado Murilo.



El centrocampista Gustavo Scarpa también está en duda por problemas musculares.



El Palmeiras, en cambio, contará con el centrocampista Zé Rafael, que ya volvió a los entrenamientos tras un edema en la pierna izquierda que le hizo perderse el Mundial de Clubes.