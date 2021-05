El presidente de la UEFA Aleksandr Ceferin volvió a hablar sobre la Superliga en una entrevista con "L'Equipe" y volvió a cargar contra Real Madrid, Barcelona y Juventus, los tres equipos que mantienen su postura sobre la creación de esta nueva competición.

“Lamenté el día que me enteré de la creación de la Superliga, al final de una conspiración liderada por algunos clubes. Pero, al final, es muy bueno que haya sucedido, porque aclaró la situación del fútbol europeo. Estaba bajo mucho estrés, pero al final las cosas volvieron a la normalidad", afirmó el máximo dirigente de la UEFA.

Ceferin, preguntado sobre si habría Superliga, afirmó que "nunca se debe decir nunca, pero creo que este proyecto no se volverá a poner sobre la mesa al menos en los próximos diez años”.

Sobre los tres equipos que permanecen en su idea de ir adelante con el proyecto de la Superliga y que cargaron contra UEFA por el expediente sancionador, el esloveno explicó que “para toda la 'familia' del fútbol, ​​su actitud es impactante e inaceptable. "

"Estoy a favor de una Final Four"

Al ser preguntado por otra posible modificación en el formato de la Champions League a futuro, como es el de disputar una Final Four, aseguró que "lo estamos discutiendo, pero no está decidido. Nos gustó la 'final a ocho' del año pasado en Portugal, pero es más de dos semanas y eso es demasiado.

Vers la fin de la règle du but à l'extérieur en Coupes d'Europe ?



L'UEFA pourrait valider, début juillet, la suppression de la règle du but à l'extérieur, instaurée en 1965 et valable lors des phases à élimination directe des Coupes d'Europe. https://t.co/YGYZwxttJk pic.twitter.com/gMsWtYffR6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 28, 2021



"En cambio una Final a cuatro', a partir de 2024, tiene ventajas y desventajas. Por un lado, puede ser un evento fantástico con una semana de fútbol complementada con otros eventos como conciertos. Pero perdemos partidos, sobre todo en casa, para los clubes. Hay cuestiones financieras y de marketing que deben abordarse. Pero a mí, personalmente, me gustaría que sucediera. Estoy a favor de una Final Four en la Champions. Podría ser genial. Y eficaz en términos de ingresos si se hace bien. Pero todos tienen que dar su punto de vista".



En contra de un Mundial cada dos años

En otra entrevista, en este caso para "Record", Ceferin fue preguntado por la posibilidad de celebrar un Mundial cada dos años como planteó FIFA, y se mostró radicalmente contrario. "Es una idea irracional, es imposible. El próximo Mundial, después de 2022, es el 26. En el 28, es la Eurocopa. Si hay una Copa del Mundo en 2028, los equipos europeos no la jugarán. Los sudamericanos tienen Copa América, no juegan el Mundial. ¿Sigue siendo un Mundial?. Con este calendario es imposible".