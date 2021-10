Con información de AP

Neymar expresó su deseo de igualar a Pelé como el máximo goleador de la selección brasileña.

Actualmente, Pelé ostenta el récord con 77 goles, seguido de Ronaldo con 62, dos más que Neymar, que suma 60 anotaciones.

"Un récord ... creo que es el de más goles anotados para la selección de Brasil. Creo que este es uno de los que quiero lograr porque es para mi país, la selección para la que juego y para el país en el que nací. No creo que pueda expresar cómo se sentiría si logro ese objetivo ", aseguró.

Y es que Ney tiene muy claro lo que significa 'O'Rei' para él y para el fútbol.

"Pelé significa fútbol. Desde que entendí lo que era el fútbol, siempre escuché el nombre de Pelé. Si alguien en la calle, en una cancha o en la escuela regateaba a tres jugadores y marcaba un gol, alguien siempre decía" Tú anotaste un gol como Pelé". O cuando tenías a alguien en la escuela que se portaba mal y pensaba que era lo mejor, decíamos" ¿Crees que eres Pelé? ". Este tipo de expresiones las he estado escuchando desde que era niño. Pelé para mí es el rey del fútbol, el ídolo más grande de Brasil. Tengo un gran respeto por él y por todo lo que hizo por nuestro fútbol y nuestro país. Si Brasil es hoy mundialmente famoso por el fútbol, es por él".

Por otra parte, compartió lo importante que es su relación con Leo Messi para su vida. "Estoy muy feliz, muy satisfecho de tener a Messi en el Paris Saint-Germain. No solo es un ídolo del fútbol, un jugador de élite y un genio, también es mi amigo. Y cuando tienes amigos a tu lado, tu vida diaria es más tranquila. Esperamos hacer historia juntos como lo hicimos en Barcelona ”.

En cuatro años juntos en Barcelona, la dupla Neymar-Messi ganó dos ediciones de La Liga (2014/15 y 2015/2016), tres finales de Copa del Rey (2014, 2015, 2016), una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes, ambos en 2015.



Además, el jugador brasileño, que llegó en 2017 a la capital francesa, también destacó la calidad de dos de sus compañeros, Kylian Mbappé y Marco Verrati.

"Yo diría dos: Mbappé y Verrati. Mbappé es realmente rápido, joven, un gran jugador. Y el otro que me sorprendió fue Verrati. Sabía que era bueno pero no sabía que era tan bueno, un genio. Hoy puedo decir con firmeza que es uno de los mejores centrocampistas con los que he jugado junto a Xavi e Iniesta ".