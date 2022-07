EFE

Clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y líder de la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo, el Nacional se ilusiona con la posible vuelta "a casa" de Luis Suárez, quien se encuentra sin equipo tras salir del Atlético de Madrid.



Así lo dijo este lunes a la Agencia EFE el presidente del club tricolor, José Fuentes, quien subrayó que no existe ninguna negociación en concreto, pero que está intercambiando mensajes con el delantero.



"Negociación no hay. Lo que hay es un intercambio de mensajes donde yo claramente le muestro todo lo que significaría que él vuelva a su casa, donde tiene una cancha con su nombre, donde la hinchada lo quiere, donde hay un equipo que lo podría cuidar estos tres meses para que llegue en forma al Mundial", explicó.



Asimismo, Fuentes agregó que recibió una "respuesta muy cordial" de que ambos van a seguir hablando.



"Si vuelve a Nacional va a volver a su casa, va a volver a donde nació, a donde empezó su excelente carrera internacional. Pero ya te digo, esto es por ahora una aspiración nuestra, pero el tango se baila entre dos", concluyó.



Días atrás, en una entrevista con ESPN, Suárez habló sobre el interés por contratarlo que tuvo el River Plate argentino y destacó que se ilusionó con esa posibilidad por la forma en que lo quisieron.



Agregó que le llamó la atención que el Nacional no se interesara por contratarlo en el momento que él le abrió la puerta a un posible retorno a Sudamérica.



"Eso capaz que uno, como hincha del club, que salió de ahí, se siente un poco dolido, pero no es nada de que ahora me vengan a llamar o me vengan a ofrecer porque ahora no está esa posibilidad", señaló.



Fuentes dijo que la declaración de Suárez sobre el Nacional le abrió "una gran oportunidad" para intentarlo.



Suárez debutó de manera oficial con la camiseta del Nacional el 3 de mayo de 2005 en un encuentro de la Copa Libertadores en que el equipo por entonces dirigido por Martín Lasarte cayó por 2-3 frente al Junior colombiano.



Allí jugó 3.001 minutos en 48 partidos, de los que ganó 26, empató 14 y perdió ocho. Marcó 15 goles, 12 en encuentros oficiales y tres en amistosos.



Además, conquistó el Campeonato Uruguayo en dos oportunidades.



Tras salir del Nacional en 2006, Suárez jugó en Groningen y Ajax de Países Bajos, en el Liverpool y en los españoles Barcelona y Atlético de Madrid.