EFE

El alemán Jamal Musiala, con un gol y la participación en otros dos, condujo al Bayern de Múnich (3-5) a su décima Supercopa alemana en un partido que tenían controlado los de Baviera hasta que el Leipzig, con los cambios, especialmente la entrada del español Dani Olmo, despertó en la segunda parte y rozó la prórroga en el descuento, cuando Leroy Sané sentenció.



La era post Lewandowski comenzó con éxito para el Bayern y su sucesor, el senegalés Sadio Mané, que anotó un gol y vio cómo le anulaban otros dos por fuera de juego.



Con el gallego Ángel Esmorís, ‘Angeliño’, en la grada y el catalán Dani Olmo en el banquillo, el campeón de la Supercopa no supo contener a los de Múnich, lanzados a por la conquista de la Supercopa alemana, un torneo que ha dominado en los últimos años con excepción de la temporada 2019/20, cuando le derrotó el Borussia Dortmund.



El ganador de la Bundesliga controló el juego en la primera mitad y se exhibió a balón parado, con la pizarra de Julian Nagelsmann. Avisó con la estrategia en una falta a los seis minutos a la que no llegó Pavard y que tocó con el pecho Mané sin poder rematarla.



La presión agresiva del Bayern ahogó a los de Domenico Tedesco, aunque un error de Neuer al controlar el balón fuera del área, sirvió al campeón de Copa, su primer título oficial, para respirar en su campo, el Red Bull Arena, pero Sabitizer despejó en el área el centro de Nkunku.



La amenaza local no prosperó, tampoco en otra acción en el área en la que Upamecano se jugó el penalti ante Simakan.



Ahí comenzó el recital de Musiala. El extremo de 19 años cazó a los 14 minutos un balón perdido en el área tras una mala acción defensiva de Laimer en un saque de esquina y rompió la igualdad.



Nkunku, el mejor jugador de la Bundesliga la temporada pasada, respondió de inmediato, pero su gol, después de un robo de Simakan en la medular, fue anulado por fuera de juego.



El Bayern no tuvo piedad. Superada la media hora, en otra falta en la parcela ancha, lejos de la portería, tejió con un pase al espacio de Musiala para Gnabry, este asistió a Mané, que empujó con determinación en su debut oficial.



Al borde del descanso, los de Nagelsmann, de nuevo a balón parado, en un saque de esquina en corto, Musiala, quién si no, trenzó la pared con Müller, el jugador con más Supercopas (12, desempató con Lewandowski) disputadas, y Pavard culminó.



Tedesco reaccionó con un doble cambio tras siete minutos del segundo tiempo. Entraron el portugués André Silva y Dani Olmo y el Leipzig mejoró.



El larguero frustró el tanto del luso, pero poco después Olmo provocó un córner que Halstenberg rentabilizó por arriba, a centro de Nkunku, anticipándose a Pavard y batiendo a Neuer.



Con el Leipzig volcado, el Bayern exhibió velocidad en la transición en una gran jugada de Müller. Gulácsi rechazó el disparo, pero el oportunismo de Gnabry volvió a alejar a los de Múnich.



Un milimétrico fuera de juego impidió a Mané anotar con una excepcional vaselina, y el Leipzig, que no quería rendirse, recortó de nuevo con un penalti de Pavard a Olmo sobre la línea. Nkunku lo convirtió.



A Mané le volvieron a anular otro por fuera de juego a falta de cinco minutos y, justo antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario, un gran movimiento de Dani Olmo, con un quiebro y un disparo al palo corto, dio emoción a los últimos instantes, con De Ligt ya en el campo.



El Leipzig metió el miedo en el cuerpo a su rival y rozó el empate en un entro de Henrichs que se paseó por delante del área pequeña de Neuer y que no encontró rematador. Sané, con una soberbia acción individual, sentenció y el Bayern comenzó el curso con título.